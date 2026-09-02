INTERNATIONAL COMPANY OIL & GAS SERVICES & GENERAL TRADING L.L.C, Grubun sürekli gelişiminde önemli bir dönüm noktası niteliğindeki stratejik uluslararası genişlemenin yeni bir aşamasını duyurmaktan memnuniyet duyar.

PRNewswire / DUBAİ, BAE (İGFA) - Yenilenen stratejinin uygulanması ve organizasyon süreci, şu anda küresel iş dünyası, stratejik gelişim ve uluslararası pazarlar alanlarında engin deneyime sahip, başarılı bir uluslararası yönetici olan Sn. Igor V. Soglayevas'ın İcra Kurulu Başkanı olarak liderliğinde, Yönetim Kurulu ve Grubun üst düzey yönetim ekibi ile birlikte yürütülmektedir.

Özellikle Latin Amerika'ya, başta Brezilya olmak üzere, Kuzey ve Batı Afrika'ya odaklanan ICOGT, dört stratejik iş kolu aracılığıyla uluslararası platformunu güçlendiriyor:

Enerji ve Yakıtlar — Ham petrol, LNG, dizel, biyodizel, benzin, akaryakıt ve diğer hidrokarbonların uluslararası tedariki ve ticareti ile denizcilik yakıt ikmal ve depolama terminalleri.

Gübre ve Petrokimyasallar — Ticaret, tedarik zinciri geliştirme, depolama ve belirli katma değerli faaliyetler.

Özel ve Endüstriyel Kimyasallar — Brezilya'nın altyapı ve endüstriyel büyümesine özel önem vererek, kaplama malzemeleri, inşaat kimyasalları ve endüstriyel üretimin geliştirilmesini destekler.

Stratejik Altyapı ve Entegre Doğal Gaz Dağıtım Varlıkları — Doğal gaz dağıtımı ve lojistiği, LNG ticareti ve altyapısı, boru hatları ile diğer stratejik sanayi ve enerji varlıklarında geliştirme ve yatırım fırsatları.

Bu yeni aşama, ICOGT'nin devlet desteğiyle sağlanan gücü ve küresel ticaret, endüstriyel gelişme, stratejik altyapı ve uzun vadeli yatırım unsurlarını bir araya getiren entegre bir uluslararası platform oluşturma hedefini yansıtmakta ve Grubun, dünyanın en dinamik pazarlarından bazılarında sürdürülebilir büyüme için doğru bir konuma gelmesini sağlamaktadır.