MERSİN (İGFA) - Her hafta kent genelinde farklı bir adreste çocukları sporla buluşturan mobil aracın bu haftaki ilk durağı Gülnar’da 100. Yıl İlkokulu olurken, ikinci durağı ise Mut’ta Karacaoğlan Çınaraltı Parkı oldu. Okulları tatil olan ve çoğunlukla evde zaman geçiren çocuklar oyun parkurunda gün boyu eğlenceli zaman geçirirken arkadaşlarıyla birlikte farklı bir aktivite yapmanın da tadını çıkardı.

Biçer: “Sporbüs sayesinde çocuklar deşarj oluyorlar ve enerjilerini atıyorlar”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesinde Spor Antrenörü Zeki Biçer Sporbüs aracının Mersin’i karış karış karış gezdiğini belirterek, “Sporbüs aracımızla Gülnar ve Mut’taydık. Etkinliğimiz, çocukların bir arada oynayıp kaynaştığı güzel bir organizasyon oluyor. Özellikle yaz aylarında çocuklar evde oturup sıcaktan bunalıyor. Bu etkinlik onlar için de bir farklılık oluyor. Deşarj oluyorlar ve enerjilerini atıyorlar. Onlar eğlenince bizler de mutlu oluyoruz” dedi.

Merkezdeki çocukların spor konusunda daha avantajlı olduğunu söyleyen Biçer, “Şehre yakın yerlere nazaran kırsaldaki çocuklarımız sportif anlamda biraz daha dezavantajlı oluyorlar. Biz onların yanına giderek bu dezavantajı elimizden geldiğince onların lehine çevirmeye çalışıyoruz. Sporbüs aracımız her zaman çocuklara hizmet etmeye devam edecek. Onların yanına gideceğiz, buluşacağız ve hep birlikte eğlenmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Muhtar Örs: “5 yıldan beri çocuklara yönelik etkinlikler daha fazla yapılıyor”

Mut İlçesine bağlı Çortak Mahallesi Muhtarı Osman Örs, etkinliği duyunca 3 kızını da alıp etkinliğe geldiğini kaydederek, “Çok güzel bir etkinlik oldu. Çocuklar çok eğlendi. Çocukların yanı sıra bizler de eğlendik. Daha önce Mut’ta böyle şeyler yoktu. Sadece bu yıl değil Başkanımız Vahap Seçer belediye başkanı olduğundan beri Mersin’de çocuklara yönelik etkinlikleri daha çok görüyoruz” sözlerine yer verdi. Örs, “Çocuklar evde kapalı kaldığı zaman telefona, bilgisayara dalıyorlar. Ben sırf Çortak’tan çocuklarım bu etkinliğe katılsın diye 30 kilometre yol geldim. Çocuklarım çok güzel eğlendi” diyerek teşekkür etti.

Çocuklar akranlarıyla birlikte gün boyu eğlenmenin ve spor yapmanın tadını çıkardı

11 yaşındaki Yusuf Azgın etkinlikte çok iyi zaman geçirdiğini belirterek, “Çok iyi zaman geçirdim. Ekipler geldi ve okulumuza oyun parkuru kurdular” derken başka bir çocuk Berat Cici ise “Parkurda arkadaşlarımla yarıştım. Basket attım onlarla mücadele ettik. Ekipleri görünce aşırı mutlu olduk” dedi.

9 yaşındaki İrem Kalemci ise, “Arkadaşlarımla parkurda oynadık. Basket attık. Çok güzeldi, eğlendik. Bence kolay bir parkurdu ama yine de sevdim. Evde oturup çok sıkılıyordum ama buraya gelince çok mutlu oldum” diyerek duygularını belirtti.

Asel Dölek bol bol oyun oynadığını ifade ederek, “Okulda bu kadar çok eğlenmiyorduk. Burada daha çok eğlendim” dedi.

LGS’ye hazırlanan İbrahim Tak “İnternetten geleceğinizi öğrenince mutlu oldum. 8. sınıf olduğum için LGS’ye hazırlanıyordum. Motivasyonum arttı. Bir günlüğüne de olsa sınav stresi de biraz azalttı” diye konuştu.

Kardeşiyle birlikte etkinliğe katılan Irmak Çelek, “Burayı çok sevdim. Özellikle basketbol atmasını aşırı sevdim. Anons yaptılar. Anonsu duyunca kardeşimle koşa koşa geldik ve çok mutlu oldum” dedi.

Etkinliğe torununu getiren Muhammed Belen “Etkinliğin anonsunu duyunca direk buraya geldik. Çok güzel oldu. Devamını da isteriz. Burası kırsal bölge olduğu için çok güzel düşünülmüş bir proje” ifadelerini kullandı.