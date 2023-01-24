Kadın futbolu Para Ligi’ne girdi

Deloitte’un en çok takip edilen araştırmalarından Futbol Para Ligi’nde artık kadın futbolu da var. 26’ncısı yayımlanan araştırma bu yıldan itibaren kadın futbol liglerini de kapsayacak. Para Ligi’nde kadın futbol takımlarının lideri 7,7 milyon euro gelirle FC Barcelona.

Dünya futbolunun en çok gelir getiren kulüplerinin yıllık profilini belirleyen Deloitte Futbol Para Ligi, ilk kez Para Ligi kulüplerine bağlı kadın takımlarının gelirini de analiz ediyor. Para Ligi’nde listelenen en iyi 20 kulübün kadın takımları da bulunuyor. Bu takımların 17’si ülkelerindeki en üst ligde top koşturuyor. Araştırmada, son dönemde elde edilen gelirler ve artan ilgiye dikkat çekiliyor. Bu eğilimin önümüzdeki yıllarda kadın futbolunun büyüme fırsatına işaret ettiği, 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nın önemli bir dönemeç olduğu vurgulanıyor.

Araştırmaya göre Para Ligi kulüplerinin kadın takımları 2021/22 sezonunda ortalama 2,4 milyon euro gelir elde etti. Arka arkaya sezonlarda UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen ve gelirinin önemli bir kısmını pazarlama ve reklamdan sağlayan FC Barcelona, 7,7 milyon euro gelirle listenin ilk sırasında yer aldı. FC Barcelona'yı Manchester United (6 milyon euro), Manchester City (5,1 milyon euro), Paris Saint-Germain (3,6 milyon euro) ve Kuzey Londra'daki rakipleri Arsenal ve Tottenham (sırasıyla 2,2 milyon euro ve 2,1 milyon euro) takip ediyor.

Bu yıl ilki yayımlanan Kadın Futbol Para Ligi Araştırması’ndan dikkat çeken başlıklar şöyle;

- Kadın futbolunun popülaritesi ve buna bağlı olarak gelirleri hızlı şekilde artıyor. 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası ve 2022 UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nın rekor izleyici kitlesine ulaşması, bu sporun sürdürülebilir büyümeye devam edeceğini gösteriyor.

- Profesyonel kadın futbolunun yola devam etmesi için yatırımların sürdürülmesi gerekiyor. Büyümenin sağlanması için sağlam ticari stratejilere ihtiyaç var.

- Para Ligi’ndeki birçok kulüp ticari hakların ayrıştırılmasını tartışıyor. Yedi kulüp kadın takımlarının forma sponsorluğunu, erkek takımdan bağımsız görüştüğünü bildiriyor.

- Transfer ücretlerinden elde edilen gelirler kadın futbolu için ticari stratejilerin giderek daha önemli bir parçası olacak. FIFA’nın verilerine göre, kadın futbolunda uluslararası transferler ve transfer değerleri her yıl artıyor. 2018'de toplam 696 sınır ötesi transfer (toplam transfer ücreti 0,6 milyon dolar), 2021'de 1.304 transfere (toplam transfer ücreti 2,1 milyon dolar) ulaştı.

Kulüp yönetiminde kadın temsili

- Futbol endüstrisinde kulüp yönetim kurullarında kadın temsili diğer sektörlerin önemli ölçüde gerisinde. Futbolun en yüksek gelir getiren kulüplerinde yaklaşık her 10 yönetim kurulu koltuğundan biri kadınlara ait.

- Kulüp yönetim kurullarında kadın temsilinin artırılması sadece kadın futboluna değil sektöre de fayda sağlayacak.