banner314

banner325

Son Dakika

Fenerbahçe; Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşma 2-0 galibiyetimizle tamamlandı.

SPOR 26.12.2021, 21:35 26.12.2021, 21:46 Murat Aydın
Fenerbahçe; Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi

Fenerbahçemiz, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk etti.
 
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşma 2-0 galibiyetimizle tamamlandı. Takımımızın gollerini 10. dakikada Filip Novak ile 73. dakikada Dimitris Pelkas kaydetti. Fenerbahçemiz bu sonucun ardından ligin ilk yarısını 32 puanla tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

10. dakikada Mert Hakan Yandaş’ın ceza yayının sağ tarafından savunma arkasına pasında ceza sahası içi solunda topu alan Filip Novak’ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0

 
15. dakikada Ö.K. Yeni Malatyaspor atağında Semih Kaya’nın sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde bulunan Adem Büyük’ün volesinde top kalenin üzerinden dışarıya gitti.
 
29. dakikada Miguel Crespo’nun ceza sahası sol tarafından vuruşunda top kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
 
36. dakikada İrfan Can Kahveci’nin pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Bright Osayi-Samuel’in son çizgiye inip dar açıdan yaptığı vuruşta top kaleci Ertaç Özbir’de kaldı.

61. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde Wallace’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya gitti.

69. dakikada Mert Hakan Yandaş’ın ceza yayından şutunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir’de kaldı.

73. dakikada Enner Valencia’nın ara pasında sol taraftan ceza sahası içine giren Dimitrios Pelkas’ın rakiplerini geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

87. dakikada Miha Zajc'ın pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Dimitrios Pelkas'in çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig’in 19’uncu haftasında Fenerbahçe, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’u konuk etti. Ülker Stadı’nda saat 19.00’da başlayan maçta hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çaldı. Uğurlu’nun yardımcılıklarını Serkan Çimen ile Ceyhun Sesigüzel üstlendi.

Fenerbahçe, ligin 18’inci haftasında oynanan Fatih Karagümrük maçının 11’ine göre 3 değişiklikle sahaya çıktı. Zeki Murat Göle, Nazım Sangare, Dimitris Pelkas ve Enner Valencia yedeğe çekerken yerlerine Bright Osayi-Samuel, Miguel Crespo ve Serdar Dursun’u görevlendirdi. Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, karşılaşmaya şu 11’le çıktı: “Berke Özer, Osayi, Kim, Szalai, Novak, Crespo, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun.”

SARI-LACİVERTLİ EKİPTE 5 EKSİK

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçına 5 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte; bireysel çalışmalarını sürdüren Altay, tedavileri devam eden Ferdi ile Berisha, solunum yolu enfeksiyonu Serdar Aziz ve adalesinde ağrı bulunan Luiz Gustavo görev alamadı.

TISSERAND 2 MAÇ SONRA KADRODA

Fenerbahçe’de Marcel Tisserand, 2 maç sonra kadroda yer aldı. Sarı-lacivertli ekipte gribal enfeksiyonu bulunduğu için Beşiktaş ve Fatih Karagümrük maçlarında görev alamayan Tisserand, Yeni Malatyaspor mücadelesinde kadroda yer aldı. Demokratik Kongolu futbolcu yedek kulübesinde forma bekledi.

“ALİ KOÇ İSTİFA” SESLERİ

Fenerbahçeli taraftarlar, Başkan Ali Koç ve yönetime tepkilerini Yeni Malatyaspor maçında da sürdürdü. Sarı-lacivertli taraftarlar, mücadele öncesinde Başkan Ali Koç ve yönetimi istifaya davet etti.

YENİ MALATYASPOR’DA TEK EKSİK

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Fenerbahçe maçına 1 oyuncusundan yoksun çıktı. Rumen teknik adam, Fenerbahçe maçına sakatlığı bulunan Kubilay Kanatsızkuş’tan yararlanamadı. Yeni Malatyaspor, mücadeleye şu 11’le çıktı: “Ertaç - Wallace, Sadık, Semih, Haddadi, Mustafa, Aabid, Ndong, Mounir, Adem, Tetteh”

Öte yandan Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildiği için mücadeleyi stattan takip edemedi.

SADIK ÇİFTPINAR TRİBÜNLERE ÇAĞIRILDI

Fenerbahçe’nin konuk ettiği Yeni Malatyaspor’da forma giyen Sadık Çiftpınar’a taraftarlar sevgi gösterilerinde bulundu. Karşılaşma öncesinde ısınmak için sahaya çıkan Sadık Çiftpınar’a taraftarlar tezahüratlarda bulundu. Tribünlere giden Sadık, alkışlayarak karşılık verdi.

#fenerbahçe #Malatyaspor
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
13
açık
Günün Anketi Tümü
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
Namaz Vakti 26 Aralık 2021
İmsak 06:48
Güneş 08:21
Öğle 13:10
İkindi 15:28
Akşam 17:48
Yatsı 19:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 19 33
4. Hatayspor 19 32
5. Adana Demirspor 19 30
6. Fenerbahçe 18 29
7. Beşiktaş 18 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 18 26
13. Giresunspor 19 22
14. Antalyaspor 19 22
15. Kayserispor 18 21
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 18 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Erzurumspor 18 36
3. Ankaragücü 17 33
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 17 31
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 17 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 19 47
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 19 35
5. Tottenham 16 29
6. West Ham 18 28
7. M. United 16 27
8. Wolverhampton 18 25
9. Aston Villa 17 22
10. Leicester City 17 22
11. Brentford 16 20
12. Crystal Palace 18 20
13. Brighton 16 20
14. Southampton 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 18 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir