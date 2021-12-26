Fenerbahçe; Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi

Fenerbahçemiz, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk etti.



Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşma 2-0 galibiyetimizle tamamlandı. Takımımızın gollerini 10. dakikada Filip Novak ile 73. dakikada Dimitris Pelkas kaydetti. Fenerbahçemiz bu sonucun ardından ligin ilk yarısını 32 puanla tamamladı.



MAÇTAN DAKİKALAR:



10. dakikada Mert Hakan Yandaş’ın ceza yayının sağ tarafından savunma arkasına pasında ceza sahası içi solunda topu alan Filip Novak’ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0



15. dakikada Ö.K. Yeni Malatyaspor atağında Semih Kaya’nın sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde bulunan Adem Büyük’ün volesinde top kalenin üzerinden dışarıya gitti.



29. dakikada Miguel Crespo’nun ceza sahası sol tarafından vuruşunda top kalenin üzerinden dışarıya çıktı.



36. dakikada İrfan Can Kahveci’nin pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Bright Osayi-Samuel’in son çizgiye inip dar açıdan yaptığı vuruşta top kaleci Ertaç Özbir’de kaldı.

61. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde Wallace’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya gitti.



69. dakikada Mert Hakan Yandaş’ın ceza yayından şutunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir’de kaldı.



73. dakikada Enner Valencia’nın ara pasında sol taraftan ceza sahası içine giren Dimitrios Pelkas’ın rakiplerini geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0



87. dakikada Miha Zajc'ın pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Dimitrios Pelkas'in çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig’in 19’uncu haftasında Fenerbahçe, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’u konuk etti. Ülker Stadı’nda saat 19.00’da başlayan maçta hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çaldı. Uğurlu’nun yardımcılıklarını Serkan Çimen ile Ceyhun Sesigüzel üstlendi.



Fenerbahçe, ligin 18’inci haftasında oynanan Fatih Karagümrük maçının 11’ine göre 3 değişiklikle sahaya çıktı. Zeki Murat Göle, Nazım Sangare, Dimitris Pelkas ve Enner Valencia yedeğe çekerken yerlerine Bright Osayi-Samuel, Miguel Crespo ve Serdar Dursun’u görevlendirdi. Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, karşılaşmaya şu 11’le çıktı: “Berke Özer, Osayi, Kim, Szalai, Novak, Crespo, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun.”



SARI-LACİVERTLİ EKİPTE 5 EKSİK



Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçına 5 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte; bireysel çalışmalarını sürdüren Altay, tedavileri devam eden Ferdi ile Berisha, solunum yolu enfeksiyonu Serdar Aziz ve adalesinde ağrı bulunan Luiz Gustavo görev alamadı.



TISSERAND 2 MAÇ SONRA KADRODA



Fenerbahçe’de Marcel Tisserand, 2 maç sonra kadroda yer aldı. Sarı-lacivertli ekipte gribal enfeksiyonu bulunduğu için Beşiktaş ve Fatih Karagümrük maçlarında görev alamayan Tisserand, Yeni Malatyaspor mücadelesinde kadroda yer aldı. Demokratik Kongolu futbolcu yedek kulübesinde forma bekledi.



“ALİ KOÇ İSTİFA” SESLERİ



Fenerbahçeli taraftarlar, Başkan Ali Koç ve yönetime tepkilerini Yeni Malatyaspor maçında da sürdürdü. Sarı-lacivertli taraftarlar, mücadele öncesinde Başkan Ali Koç ve yönetimi istifaya davet etti.



YENİ MALATYASPOR’DA TEK EKSİK



Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Fenerbahçe maçına 1 oyuncusundan yoksun çıktı. Rumen teknik adam, Fenerbahçe maçına sakatlığı bulunan Kubilay Kanatsızkuş’tan yararlanamadı. Yeni Malatyaspor, mücadeleye şu 11’le çıktı: “Ertaç - Wallace, Sadık, Semih, Haddadi, Mustafa, Aabid, Ndong, Mounir, Adem, Tetteh”



Öte yandan Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildiği için mücadeleyi stattan takip edemedi.



SADIK ÇİFTPINAR TRİBÜNLERE ÇAĞIRILDI



Fenerbahçe’nin konuk ettiği Yeni Malatyaspor’da forma giyen Sadık Çiftpınar’a taraftarlar sevgi gösterilerinde bulundu. Karşılaşma öncesinde ısınmak için sahaya çıkan Sadık Çiftpınar’a taraftarlar tezahüratlarda bulundu. Tribünlere giden Sadık, alkışlayarak karşılık verdi.