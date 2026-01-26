Fe TV ekranlarında Erdoğan Demir'in hazırlayıp sunduğu Spor Zamanı programının konukları, Edirne 1. Amatör Lig B Grubu ekiplerinden Yenikarpuzluspor Kulüp Başkanı Turgay Pektaş ve takımın tecrübeli kalecisi Nail Çelik oldu. Programda kulübün hedefleri, takımın mevcut durumu, altyapı çalışmaları ve bölge futboluna dair değerlendirmeler ele alındı.

Alpcan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Programın başında, Keşan ve Edirne futbolunun unutulmaz isimlerinden Doğan Seyfi Atlı rahmet ve özlemle anıldı. Erdoğan Demir, genç yaşta trafik kazasında hayatını kaybeden Atlı'nın kariyerinden ve futbolculuk başarılarından bahsederken, başkan Pektaş ve kaleci Çelik de Atlı'nın karakterine vurgu yaptı.

Yenikarpuzluspor Başkanı Turgay Pektaş, Doğan Seyfi Atlı'nın mütevazı ve örnek bir sporcu olduğunu belirterek, 'Büyüklerimizden duyduğumuz kadarıyla çok karakterli, temiz bir insandı. Bölgeden böyle futbolcuların yetişmesini isteriz.' dedi. Kaleci Nail Çelik ise Atlı ile birlikte oynadığını belirterek, 'Çok efendi bir arkadaşımızdı, erken kaybettik. Mekânı cennet olsun.' ifadelerini kullandı.

HEDEF NAMAĞLUP ŞAMPİYONLUK

Yenikarpuzluspor'un sezon hedeflerine değinen Başkan Pektaş, kulüp olarak zirve mücadelesinin her zaman öncelikleri olduğunu vurguladı. Pektaş,'Karpuzlu'nun hedefi her zaman şampiyonluktur. Bu sezon hedefimiz namağlup şampiyon olmak.' diye konuştu. Takımın deneyimli kalecisi Nail Çelik ise takım içindeki atmosferin son derece olumlu olduğunu belirterek: 'Takımda saygı, sevgi ve güçlü bir arkadaşlık ortamı var. Antrenmanlara 23-24 kişi katılıyor. Hedefimiz bu sezon namağlup şampiyon olmak. Allah'ın izniyle sezon sonunda bu takımı şampiyon olarak göreceğiz' ifadelerini kullandı.

TARAFTAR DESTEĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Programda Yenikarpuzluspor taraftarlarının desteği de gündeme geldi. Başkan Pektaş, iç sahada en az 1000 taraftarla oynadıklarını ve deplasmanlara da önemli sayıda taraftarın gittiğini belirterek, bu desteği boşa çıkarmak istemediklerini ifade etti. 'Bu takım Karpuzlu halkının takımıdır. Başarı sadece yönetimin değil, tüm beldenin başarısıdır.' diyen Pektaş, taraftarlara teşekkür etti.

KULÜP BÜTÇESİ VE YEREL DESTEK

Kulübün sabit bir gelir kaynağı olmadığını vurgulayan Başkan Pektaş, bütçenin büyük ölçüde yerel desteklerle oluşturulduğunu söyledi. Pektaş, 'Esnafımızın, büyüklerimizin kapısını çalıyoruz. Yüzde 70 oranında olumlu dönüş alıyoruz. Amacımız kulübü daha üst liglere taşımak.' dedi. Belediye Başkanı Ahmet Köprü'nün kulübün en büyük destekçisi olduğunu belirten Pektaş, hem maddi hem de manevi destek aldıklarını ifade etti.

Yenikarpuzluspor'un geçmişteki olumsuz imajını sildiğini belirten Başkan Pektaş, centilmenlik anlayışını ön plana çıkardıklarını söyledi. Pektaş, 'Eskiden Karpuzlu deplasmanına gelenler tedirgin olurdu. Artık misafirperverliğimizle bu imajı değiştirdik' dedi.

TRANSFER VE KADRO DURUMU

Kaleci Nail Çelik, ikinci devre için transfer planlarının olmadığını ve mevcut kadronun yeterli olduğunu ifade etti. 'Kadromuz 23-24 kişilik, kimi kadro dışı bırakacağımızı bile zor belirliyoruz' dedi. Programda saha ve tesis konuları da gündeme geldi. Başkan Pektaş, saha zeminini kendi imkânlarıyla çim hale getirdiklerini, tribün çalışmaları için girişimlerde bulunduklarını ancak yeterli destek alamadıklarını söyledi. Tribün projesinin önümüzdeki sezon hayata geçirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

GELECEK HEDEFİ: SÜPER AMATÖR VE BAL LİGİ

Yenikarpuzluspor'un Süper Amatör Lig hedefinin de şampiyonluk olduğunu vurgulayan Pektaş, başarı halinde iş insanlarının desteğinin artacağını ve kulübün Bölgesel Amatör Lig (BAL) hedefinin güçleneceğini söyledi. Program sonunda Başkan Pektaş ve kaleci Nail Çelik, taraftarlara mesaj verdi. Pektaş, 'Önümüzde 6 maç var, namağlup şampiyon olacağız. Taraftarlarımızı kutlamalara davet ediyoruz' dedi. Çelik ise, 'Karpuzlu taraftarı çok özel. Allah'ın izniyle bu takımı Süper Amatör'de göreceğiz' ifadelerini kullandı.

'ESKİ KARPUZLU İMAJI GERİDE KALDI'

