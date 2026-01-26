Gebze Belediyesi Ampute Futbol Spor Kulübü, ligde oynadığı karşılaşmada TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü'nü 3-0 mağlup ederek haftayı üç puanla kapattı.

KOCAELİ (İGFA) - Sahadan net bir skorla ayrılan Gebze temsilcisi, bu galibiyetle birlikte ligdeki puanını 21'e yükseltti ve 4. sıraya çıkarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırdı.

Karşılaşma boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan Gebze Belediyesi Ampute Futbol Spor Kulübü, disiplinli savunması ve etkili hücum organizasyonlarıyla rakibine üstünlük kurdu. Maçın ilk dakikalarından itibaren baskılı bir oyun ortaya koyan ekip, bulduğu gollerle skor avantajını eline aldı ve mücadeleyi 3-0'lık sonuçla tamamladı.

Elde edilen galibiyet, takımın ligdeki istikrarlı performansını bir kez daha gözler önüne sererken, teknik heyet ve oyuncuların sahadaki uyumu dikkat çekti. Taraftarların da ilgi gösterdiği karşılaşmada, Gebze Belediyesi Ampute Futbol Spor Kulübü sergilediği mücadeleci futbol ile alkış aldı.

Maçın ardından Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, karşılaşmayı kazanan oyuncular ve teknik ekibi tebrik etti. Başkan Büyükgöz, takımın elde ettiği başarının gurur verici olduğunu belirterek, ligde kalan müsabakalarda Gebze Belediyesi Ampute Futbol Spor Kulübü'ne başarılar diledi.