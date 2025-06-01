Resmi Gazete’de yayımlanan 9938 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda değişiklik yapıldı. Karar, 1 Haziran itibariyle yürürlüğe girdi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar” bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Karar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında sözleşmeli personel istihdamına ilişkin düzenlemelerde değişiklikler öngördü.

Değişikliklerin, sözleşmeli personelin çalışma koşulları, hakları veya istihdam süreçleriyle ilgili olduğu belirtildi.

Söz konusu kararda; Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nda istihdam edilmek üzere alınacak Alan Uzmanı unvanlı sözleşmeli personel, bağlı olmaksızın anılan Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre çalıştırılabileceği belirtildi.

Ayrıca Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'da geçici 26. maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklendi.