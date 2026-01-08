Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrası sosyal yardım ödemelerinin artırıldığını açıkladı. Evde Bakım Yardımı 13 bin 878 liraya, SED ödemesi 9 bin 723 liraya yükseldi.

ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik sosyal yardım programlarında aylık ödemelerin artırıldığını duyurdu.

Bakan Göktaş, yeni düzenlemeyle birlikte Ocak 2026'dan itibaren ödemelerin hak sahiplerinin hesaplarına artışlı olarak yatırılacağını belirtti.

Buna göre, Evde Bakım Yardımı 11 bin 702 liradan 13 bin 878 liraya, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi 8 bin 198 liradan 9 bin 723 liraya yükseldi. Koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması da 13 bin 96 liradan 15 bin 533 liraya çıktı.

Ayrıca ağır silikozis hastalarının aylığı 14 bin 42 liraya, yaşlı aylığı 6 bin 393 liraya, engelli aylıkları ise yüzde 40-69 arası için 5 bin 103 liraya, yüzde 70 ve üzeri için 7 bin 655 liraya yükseldi. Engelli yakını aylığı ise 5 bin 103 liraya, kronik hastalık yardımı 13 bin 878 liraya, vefat yardımı 4 bin 421 liraya çıkarıldı.

Bakan Göktaş, 'Türkiye Yüzyılı vizyonuyla hiç kimseyi geride bırakmıyoruz. Sosyal hizmet ve yardımların erişilebilirliğini ve etkinliğini artırmak için çalışıyoruz. Düşük gelirli birey ve ailelerimizi daha kapsamlı ve sürdürülebilir modellerle desteklemeye devam edeceğiz' dedi.

Evde Bakım Yardımı kapsamında 2025 yılında toplam 67,7 milyar lira destek sağlanırken, yaklaşık 517 bin engelli vatandaşın faydalandığı bildirildi.