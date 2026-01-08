İnegöl Belediyesi, doğal gazın kırsala taşınması adına önemli bir adım attı. İnegöl Belediye Meclisi, kırsal bölgelerde doğal gaz altyapısının oluşturulmasını sağlayacak düzenlemeyi oy birliğiyle kabul etti.

BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediye Meclisi yeni yılın ilk meclis toplantısı için Çarşamba günü toplandı. Başkanvekili Fevzi Dülger Başkanlığında toplanan meclis, Ocak ayı olağan meclis toplantısında 15 gündem ve 2 ilave gündem olmak üzere 17 konuyu masaya yatırarak karara bağladı.

Mecliste özellikle 3 konu öne çıktı. İnegöl Belediyesi'nin kırsal mahallelere hizmet götürme konusundaki kararlılığını ortaya koyan önemli bir adım atılırken, Belediye Meclisi kırsal bölgelerde doğal gaz altyapısının oluşturulmasını sağlayacak düzenlemeyi oy birliğiyle kabul etti.

OY BİRLİĞİ OLMADAN ADIM ATILMAYACAK

İnegöl Belediye Meclisi'nin 11'inci gündem maddesinde, Çayyaka Mahallesi Boğazova mevkiindeki 153 ada 938 parselin yayla vasfının değiştirilmesi konusu görüşüldü.

Meclis Başkanı Fevzi Dülger, geçmişte yapılan planın Plancılar Odası itirazıyla mahkeme tarafından iptal edildiğini hatırlatarak, bölgede 30-40 yıldır süren bir problemin çözümü için çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Dülger, İmar Komisyonu'nun oy çokluğuyla çözüm yönünde karar aldığını ancak genel bir uzlaşı sağlanmadığı için komisyon raporunun reddedileceğini belirtti. Yaklaşık 650-700 yapının bulunduğu alanda kırsal turizm amaçlı planların mahkeme gerekçesiyle iptal edildiğini vurgulayan Dülger, 'Mecliste bir kişi dahi istemiyorsa işlem yapmayalım' dedi.

MECLİS ÜYELERİNİN OY BİRLİĞİ İLE REDDEDİLDİ

Meclis Başkanı Fevzi Dülger'in ardından mecliste parti gruplarının sözcüleri konuya ilişkin fikir ve görüşlerini bildirdi. Ardından İmar Müdürlüğünün talebinin reddi meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi.

KIRSALA HİZMET GÖTÜRME KARARLILIĞI ÖN PLANA ÇIKTI

İnegöl Belediye Meclisi'nin 14'üncü gündem maddesinde, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından kırsal mahallelere doğal gaz altyapısı konusu ele alındı. Doğal gaz dağıtım şirketinin çalışmaları değerlendirilirken, sürecin önünü açacak teknik düzenlemeler görüşüldü. Belediye'nin kırsal mahallelere hizmet götürme konusundaki kararlılığı öne çıktı.

HEPİMİZ KIRSALA HİZMETİN GİTMESİ YÖNÜNDE HEMFİKİRİZ

Meclis Başkanı Fevzi Dülger, doğal gaz dağıtım şirketinin kırsal mahallelere hizmet için bazı taahhütler istediğini açıkladı. Şirket, altyapı ve kaplama sorumluluğunu belediyeye yüklerken, plansız alanlarda 10 yıl içinde yapılacak yol değişikliklerinde deplase bedelinin de belediye tarafından karşılanmasını talep ediyor. Dülger, hukukçuların incelemesi sonrası konunun meclise taşındığını belirterek, 'Kırsala hizmetin gitmesi yönünde hepimiz hemfikiriz. Destek veren tüm meclis üyelerine teşekkür ediyorum' dedi.

İNEGÖL BELEDİYESİ ELİNİ TAŞIN ALTINA SOKTU

Kırsal mahallelere doğal gaz götürülmesinin önünü açan düzenleme, tüm meclis üyelerinin onayı ve oy birliği ile kabul edildi. Bu noktada İnegöl Belediyesi kırsal mahallelere doğal gaz ulaşması adına önemli bir yükümlülüğü üstlenerek elini taşın altına sokmuş oldu.

DENETİM KOMİSYONU BELİRLENDİ

Gündemin 15'inci maddesinde ise İnegöl Belediyesi'nin 2026 yılı Denetim Komisyonu üye sayısının belirlenmesi ve üye seçimi görüşüldü. 5 kişiden oluşan komisyon için partiler; Mehmet Sargın, Murat Aydın, Süleyman Yılmaz, Nadim Sancar ve Fatih Mücahid Berber isimlerini teklif etti. Kapalı oylama ile yapılan komisyon üye seçimlerinde 5 kişi denetim komisyonu üyesi olarak seçildi.