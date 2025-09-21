Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada bir markette satılan ürünün maliyetinin satış fiyatının çok altında gösterildiği dezenformasyon içerikli bir paylaşıma ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, videoyu çeken sosyal medya kullanıcısının yeni paylaşımında ürünün markete geliş fiyatının 351 TL olduğunun görüldüğünü belirtti.ANKARA (İGFA)- Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada paylaşılan bir markette satılan ürünün maliyetinin gerçekten uzak şekilde, satış fiyatının çok altında gösterildiğini belirterek, videoyu çeken sosyal medya kullanıcısının yeni paylaşımında da görüldüğü üzere ürünün markete geliş fiyatı 351 TL olduğunu açıkladı.

Söz konusu videonun sahibi olduğunu belirten Abdullah Gülşahin ise, "Video bana aittir ve paylaşım amacım tamamen mizah amaçlıydı. Bir açıklama yapma gereği duyduğumdan ötürü bu videoyu sizlere iletiyorum. Tüm halkımızdan ve büyüklerimden özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/ticaret/status/1969735938227253626

Bakanlık, Gülşahin'in videosunu alıntılayarak, düzenli kontrollerde bu tür bir uyuşmazlık tespit edilmediğini ifade ederek, kamuoyunu bilgilendirme fırsatı olan sosyal medya kullanıcılarına, içerikleri yaymadan önce teyit etme ve güvenilirliğinden emin olma sorumluluklarını hatırlattı. Ticaret Bakanlığı, kamuoyunu yanlış yönlendiren girişimlere karşı mücadelesini sürdüreceğini belirterek, “Üretici ve ticaret erbabımızın yanındayız, tüketicimizin de daima koruyucusu olacağız” mesajını verdi.

Bakanlık, vatandaşları resmi kaynaklara dayanmayan içeriklere karşı uyanık olmaya çağırdı.