AFAD verilerine göre, bugün saat 15:41'de merkez üssü Sındırgı olan 4.3'lük sarsıntı; 6.1'lik ana depremin artçıları sürüyor, can ve hasar kayıpları bildirilmedi.

BALIKESİR (İGFA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Deprem, İstanbul dahil çevre illerde hissedildi.

AFAD verilerine göre, saat 15.41'de yaşanan sarsıntının büyüklüğü 4,3 olarak kaydedildi.

Sarsıntının yerden derinliği 14,13 km oldu.

Hatırlanacağı gibi son deprem, 27 Ekim'de aynı bölgede yaşanan 6.1'lik ana depremin artçı sarsıntılarından biri olarak kaydedilirken, bugüne kadar 11 binden fazla sarsıntı kaydedildi.