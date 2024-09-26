Sosyal içerik üreticiliği, mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinden elde edilen kazançlara uygulanan istisnanın düzenlendiği 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/B maddesinde yapılan değişikliklere yönelik Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 318’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki Gelir İdaresi Başkanlığı, Gelir Vergisi Genel Tebliği'ndeki değişiklik yapılmasına yönelik tebliğ yayımladı.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren elde edilen kazançlar için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren tebliğin ikinci ve dördüncü maddesi değiştirilirken, bazı maddelere de bentler eklendi.

4. maddedeki istinalara ilişkin bölüm de değişiklik yapılan maddelerden biri oldu.

Buna göre söz konusu maddede "İstisnadan; internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticisi gerçek kişiler, bu ortamlar üzerinden verilen bireysel kurs, eğitim, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmetlerden kazanç sağlayan gerçek kişiler ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştiren gerçek kişiler yararlanabilecektir" denilirken, "Bu kapsamda;

- Sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticisi gerçek kişiler ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştiren gerçek kişilerin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 1/1/2022 tarihinden,

- İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticisi gerçek kişilerin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 1/1/2024 tarihinden,

- İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden verilen bireysel kurs, eğitim, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmetlerden kazanç sağlayan gerçek kişilerin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 1/1/2024 tarihinden itibaren istisna kapsamında" olduğunun altı çizildi.

İstisna uygulamasında mükelleflerin tam veya dar mükellef olmalarının öneminin olmadığı belirtildi.

Değişiklik tebliğinde çeşitli örneklere de yer verildi.

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