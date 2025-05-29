Sosyal Etki Zirvesi’nin ikincisi, “Birliktelik Zamanı” temasıyla İş Sanat’ta düzenlendi. 255 paydaş ve 600’den fazla katılımcıyla önyargılara karşı toplumsal dönüşüm çağrısı yapıldı.Ferit BİNZET / İSTANBUL (İGFA) - Sosyal Fabrika - Toplumsal Dönüşüm Platformu ve Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi iş birliğiyle, Münteha Adalı öncülüğünde düzenlenen 2. Sosyal Etki Zirvesi, İş Sanat’ta yoğun katılımla gerçekleşti.

“Eşitsizliklerden Eşitlik Arıyoruz” mottosuyla bir araya gelen 255 paydaş ve 600’den fazla katılımcı, 2 bin 500’ü aşkın kişiyi buluşturarak toplumsal eşitlik için farkındalık oluşturdu.

MÜNTEHA ADALI’DAN ÇAĞRI

Sosyal Fabrika’nın kurucusu Münteha Adalı, açılış konuşmasında, “Eşitlik, önyargılar kırıldığında mümkün. İçindeki şeytanı susturamazsan, melek kanat açamaz. Bu salon, ruhun özgürlüğüne inananlarla dolu” dedi.

Zirvenin bir eğitim değil, farkındalık platformu olduğunu vurgulayan Adalı, “Kısa ama etkili cümlelerle iz bırakmak istiyoruz” diye ekledi. Adalı’nın, “Ruhun cinsiyeti yoktur, girdiği bedende hayat bulur” sözleri büyük alkış aldı.

“Birliktelik Zamanı” temasıyla düzenlenen zirvede, cinsiyetçi kodlamalar, kültürel önyargılar, iş dünyasındaki eşitsizlikler, kuşaklar arası farklılıklar, eğitimden spora her alandaki görünmez engeller tartışıldı. Anketlerle öncesi ve sonrası ölçümlemeler yapılarak etkinin analizi hedeflendi.

YENİ KÜTÜPHANE PROJELERİ YOLDA

Bu arada geçen yıl 10 bini aşkın kitapla deprem bölgelerine kütüphaneler kuran “Kitabını Kap Gel” kampanyası bu yıl da sürdürüldüğü belirtilirken, toplanan kitaplarla yeni kütüphaneler oluşturulacağı duyuruldu.

Zirve, önyargılara karşı toplumsal farkındalığı kalıcı hale getirme hedefiyle, sivil toplum, kamu, iş dünyası ve medya temsilcilerini bir araya getirerek güçlü bir değişim mesajı verdi.