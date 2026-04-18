İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinde Ataşehir Belediyesi’ne yönelik kapsamlı bir operasyon başlattı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda adrese baskın düzenlendi.

Operasyonun Detayları

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Belediye Başkan Yardımcıları Birkan Birol Yıldız, Orhan Aydoğdu ve Oğuz Kaya ile ilgili birim amirleri ve personellerinin ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet aldıkları yönündeki ihbarlar üzerine Ataşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın, belediye bünyesindeki bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve "kamu zararına sebebiyet verildiği" iddiaları üzerine yoğunlaştığı öğrenildi.

Gözaltı Sayısı: Operasyon kapsamında aralarında belediye çalışanlarının da bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Aramalar Devam Ediyor: Belediye binasındaki bazı birimlerde ve şüphelilerin ikametlerinde dijital materyallere el konulduğu bildirildi.

Soruşturmanın Odağındaki İddialar

Emniyet kaynaklarından edinilen ilk bilgilere göre, soruşturma şu başlıklar üzerinde yoğunlaşıyor:

İhale Yolsuzluğu: Kamu ihalelerine fesat karıştırıldığı iddiası. Rüşvet ve Usulsüzlük: Ruhsatlandırma veya imar süreçlerinde usulsüz kazanç sağlandığı şüphesi. Resmi Belgede Sahtecilik: Kamu belgeleri üzerinde tahrifat yapıldığı iddiaları

Gözaltına alınanları listesi:

1.Onursal Adıgüzel – Ataşehir Belediye Başkanı

2.Birkan Birol Yıldız – Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı

3.Oğuz Kaya – Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı

4.Orhan Aydoğdu – Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı

5.Mürteza Kutluk – Ataşehir Belediyesi Mali İşler Müdürü

6.Alpay Arslan – Ataşehir Özel Kalem Müdürü

7.Aysun Gökçen – Ataşehir Yapı Kontrol Müdürü

8.Basri Onur Dedetaş – Ataşehir Ruhsat ve Denetim Müdürü

9.Nimet Karademir – Ataşehir Plan Proje Müdürü

10.Gülbin Ergünay – Ataşehir Belediyesi İmar Ruhsat Müdürü

11.Ezgi Nur Yılmaz – Yapı İmar Müdürü

12.Aslı Sevinç Afat – Ataşehir Belediyesi Mimar

13.Mehmet Yılmaz – Ataşehir Zabıta Komiser Yardımcısı

14.Çağlar Kaya – Birkan Birol Yıldız Şoförü

15. Doğancan Topal – Onursal Adıgüzel Şoförü

16.Mesut Bayram – BAO Yapı Ltd. Şti.

17.Fatih Velioğlu – Proce Mimarlık

18.Haydar Battal – Belediye Çalışanı

19. Murat Gerger – MG Yapı