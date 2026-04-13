Emniyet Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda 67 ilde düzenlenen geniş çaplı operasyonlarda yüzlerce kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 839 şüpheli gözaltına alındı.
ANKARA (İGFA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, 7-12 Nisan 2026 tarihleri arasında Türkiye genelinde kapsamlı operasyonlar gerçekleştirildi.
Toplam 67 ilde düzenlenen operasyonlara 1.329 ekip, 3.322 personel, 16 hava aracı ve 39 narkotik dedektör köpeği katıldı. Çalışmalar kapsamında 839 şüpheli yakalandı.
Operasyonlarda yapılan aramalarda 580 kilo 348 gram uyuşturucu madde ile 1 milyon 108 bin 107 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; 1.329 ekip, 3.322 personel, 16 hava aracı ve 39 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 07-12 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda; 67 ilde 839
Emniyet yetkilileri, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, 'Zehir tacirlerinin gençlerin hayatını karartmasına ve toplum huzurunu tehdit etmesine asla müsaade edilmeyecek' mesajını verdi.