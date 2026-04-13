BURSA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa'da hayata geçirilen Doğancı Tüneli'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Uraloğlu, projenin kente önemli bir ulaşım kolaylığı sağladığını belirterek, 'Bursa'ya nefes aldıran Doğancı Tüneli ile zorlu yollar artık tarih oldu' dedi.

Toplamda 3,2 kilometrelik varyant ve 2 bin 344 metrelik tünelden oluşan proje sayesinde sürücülere daha güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım imkânı sunulduğunu ifade eden Uraloğlu, modern altyapının bölge trafiğini önemli ölçüde rahatlattığını vurguladı. Bursa'yı İç Anadolu'ya bağlayan hattın güçlendirildiğini kaydeden Uraloğlu, 'Bu proje sadece bir yol değil, aynı zamanda bölgeye kazandırılan yeni bir ulaşım vizyonudur' değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Uraloğlu, ulaşım yatırımlarının artarak devam edeceğini belirterek, Türkiye'nin geleceğe uzanan yollarını inşa etmeyi sürdüreceklerini ifade etti.