Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı M. Erdal Eren, Marmara Depremi’nin 25. yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, aradan geçen çeyrek asırda yaşanan depremlerde maalesef 70 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybederken, 1 milyondan fazla bina yıkılmış ya da hasar aldığını kaydetti.İSTANBUL (İGFA) - Marmara Depremi’nin 25. yıldönümü nedeniyle açıklama yapan Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı M. Erdal Eren, “17 Ağustos 1999’da meydana gelen depremde hayatını kaybeden 18 binden fazla vatandaşımızın acısını yüreklerimizde hala hissediyoruz. Aradan geçen çeyrek asırda başta Kahramanmaraş merkezli depremler olmak üzere yaşanan depremlerde maalesef 70 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1 milyondan fazla bina yıkılmış ya da hasar almıştır” dedi. TMB Başkanı Erdal Eren, depremlerde yıkılan ya da hasar gören binaların ülkemizdeki dayanıksız yapı üretiminin yaygınlığını bir kez daha gözler önüne serdiğini vurguladı.

‘KUSURLU YAPILARIN CAN ALDIĞI GERÇEĞİYLE YÜZLEŞİLMELİ’

Beklenen büyük Marmara Depremi olasılığının her geçen gün arttığını ve uzmanların olası tehlikelere dikkat çektiğine değinen Eren, bu çerçevede atılması gereken adımlara ilişkin şunları kaydetti:

“Türkiye nüfusunun %90’dan fazlası birinci derece deprem bölgesinde yaşamaktadır. Türkiye Müteahhitler Birliği olarak, depremlerin değil ihmalin ve kusurlu yapıların can aldığı gerçeğiyle yüzleşilmesi gerektiğini her fırsatta vurgulamaktayız. Yeni acıların yaşanmaması adına ‘afet odaklı kentsel dönüşüm’ için süreçler hızlandırılmalı, güçlü ve sıkı yapı denetimi hususunda en ufak bir aksama olmamalıdır. Deprem kuşağında bulunan ülkemizde hazırlıklarımızı tamamlamak için kaybedecek bir anımız bile bulunmamaktadır. Zemin şartlarını dikkate alan imar planları ve yapı şartnameleri hazırlanması, olası imar aflarına güvenen kaçak yapılaşmanın önlenmesi, yüksek riskli yapı stoku için etkin kentsel dönüşüm politikaları geliştirilmesi gerekmektedir. Ülkemizde 1999 Marmara Depremi öncesi şartnamelerle yapılmış çok büyük yapı stoku bulunmakta olup ‘afet odaklı’ yaklaşımla kentsel dönüşüm adımlarının hızlandırılması büyük önem taşımaktadır. Ayrıca yapı müteahhitlerinin ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliklerine göre sınıflandırılması için 2019 yılında çıkarılan 'Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik', yurt çapında etkin ve taviz verilmeden uygulanmalıdır.”