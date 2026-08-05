X'in Küresel Hükümet İlişkileri hesabı, İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliği'nin kararı doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Ofisi hesabına Türkiye'den erişim engeli uygulanmasının istendiğini açıkladı. Şirket, karara uyduğunu ancak hukuki itiraz sürecini başlattığını duyurdu.

İSTANBUL (İGFA) - Sosyal medya platformu X, Küresel Hükümet İlişkileri hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliği'nin 2026/6804 sayılı kararı kapsamında, halen gözaltında bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın resmi Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Ofisi hesabına Türkiye'den erişimin kısıtlanmasının talep edildiğini bildirdi.

Şirket, Türkiye'deki yasal yükümlülükler nedeniyle mahkeme kararını uygulamak zorunda kaldığını ancak karara katılmadığını belirterek, erişim engeline karşı mahkemeye itiraz ettiklerini açıkladı. X ayrıca, 'tam şeffaflık' ilkesi doğrultusunda mahkeme kararını kamuoyuyla paylaştığını ifade etti.

X received an order to restrict access in Türkiye to the official Presidential Candidacy Office account of the now-detained Mayor of Istanbul. Although Türkiye's laws force us to comply with the order, we are challenging the order in court and, in the spirit of full transparency,: pic.twitter.com/shbxPLYJHm — Global Government Affairs (@GlobalAffairs) August 4, 2026

Açıklamada, bunun benzer nitelikteki ilk karar olmadığına da dikkat çekildi. X, Mayıs 2025'te de Belediye Başkanı'na ait başka bir hesaba yönelik erişim engeli kararını uyguladığını, o karara da itiraz ettiğini ve dosyanın yapılan yasal başvuruların ardından Anayasa Mahkemesi'nin önünde beklediğini hatırlattı.

Şirket, söz konusu mahkeme kararlarının yalnızca Türkiye'de erişim engeli uygulanmasını öngördüğünü, içeriklerin dünyanın diğer ülkelerinde erişilebilir olmaya devam ettiğini belirtti. Açıklamada, kararların uygulanmaması halinde platformun Türkiye genelinde yavaşlatılması da dahil olmak üzere ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği ifade edildi.

X, Türkiye'de hizmet vermeye devam etmenin ifade özgürlüğü ve bilgiye erişim açısından önemli olduğunu vurgulayarak, içerik kaldırma ve erişim engeli taleplerinin ifade özgürlüğü ilkeleri, adil yargılanma hakkı veya yerel hukukla bağdaşmadığını düşündüğü durumlarda Türkiye'de ve diğer ülkelerde hukuki itirazlarını sürdürmeye devam edeceğini bildirdi.