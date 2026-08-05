Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçeye bir müze daha kazandırıyor. Osmanlı Kültür Sokağı'nda yapımı süren İklim Müzesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Türkiye Çevre Ajansı Başkanlığı tarafından 4 milyon lira hibe desteği sağlandı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediye Meclisi, ağustos ayı olağan toplantısını Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleştirdi. Gündemde yer alan 21 maddenin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda, Talas'ın kültür ve turizm vizyonuna katkı sağlayacak önemli bir yatırım için kritik bir adım atıldı.

Osmanlı Kültür Sokağı içerisinde yapımı devam eden İklim Müzesi projesine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Türkiye Çevre Ajansı Başkanlığı tarafından 4 milyon liralık hibe desteği sağlandı. Mecliste kabul edilen gündem maddesiyle Başkan Mustafa Yalçın'a hibe protokolünü imzalama yetkisi verildi.

'OSMANLI KÜLTÜR SOKAĞI HER GEÇEN GÜN DAHA DA GÜÇLENİYOR'

Konuyla ilgili meclis üyelerine bilgi veren Başkan Mustafa Yalçın, Osmanlı Kültür Sokağı'nın son yıllarda yapılan yatırımlarla önemli bir cazibe merkezine dönüştüğünü belirterek 'Osmanlı Kültür Sokağı dediğimiz Ali Saip Paşa Sokağı'nda çok güzel çalışmalar ortaya çıkmaya başladı. Hem turistik açıdan hem güvenlik hem de şehir estetiği bakımından önemli kazanımlar elde ettik. Sokağın girişinde Su Medeniyetleri Galerisi'ni hizmete açtık. Ardından Çanakkale'den Cumhuriyete 100. Yıl Müzesi, tarihi dokuya uygun Talas Musiki Cemiyeti ile Klasik Sanatlar Atölyesi, yöresel lezzetlerin sunulduğu Tokana Restoranı ve Türkçe Sokağı'nı hayata geçirdik. Bütün bu yatırımlarla bölgemiz çok farklı bir kimlik kazandı.' dedi.

TARİHİ SARNIÇ, İKLİM MÜZESİNE DÖNÜŞÜYOR

İklim Müzesi'nin kurulacağı yapının tarihi bir sarnıç olduğunu ifade eden Başkan Yalçın, uzun süren çalışmaların ardından projenin hayata geçirildiğini belirterek şöyle konuştu:

'İki sokağın kesişiminde, camimizin karşısında belediyemize ait tarihi bir sarnıç tespit edildi. Uzun süren temizlik ve bakım çalışmalarının ardından ORAN Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle projemizi hazırladık. İklim Müzesi olarak planlanan bu çalışmayla özellikle çocuklarımızın çevre ve iklim konusunda bilinçlenmesini hedefliyoruz. Hazırladığımız projeyi Türkiye Çevre Ajansı'na sunduk. Yaptığımız görüşmeler neticesinde bakanlığımız projeye 4 milyon lira hibe desteği verme kararı aldı. Bunun protokolünü imzalayabilmek için meclisimizden yetki aldık. Talasımıza hayırlı olsun.'

'KAYSERİ'DE KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI YAPILAN EN BÜYÜK ALAN TALAS'

Toplantıda gündem maddeleri görüşülürken tarihi mirasın korunmasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Başkan Yalçın, Talas'ın bu alandaki öncü konumuna dikkat çekti.

Yaklaşık 2 milyon metrekarelik, yani 200 hektarlık alanın Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamına alındığını belirten Başkan Yalçın, 'Kayseri'de bu büyüklükte Koruma Amaçlı İmar Planı yapılan tek yer Talas. Tarihi eserlerin, taş konakların ve kültürel mirasın bir arada bulunduğu bu alanı korumak için yaklaşık üç yıl boyunca yoğun bir çalışma yürüttük. Tarihi değerlerimizi geleceğe taşımak adına azami gayret gösteriyoruz.' ifadelerini kullandı.

EK BÜTÇE KABUL EDİLDİ

Meclis toplantısında ayrıca 350 milyon liralık ek bütçe talebi de oy çokluğuyla kabul edildi. Başkan Mustafa Yalçın, meclis üyelerinden gelen bir soru üzerine Talas Belediyesinin SGK'ya ve devlete herhangi bir borcunun bulunmadığını da açıkladı.

Toplantıda ayrıca belediye meclis üyeliğinden istifa eden CHP'li Alaattin Can Akkılınç'ın yerine yine CHP'den Ali Yıldırım göreve başladı. Bu istifayla boşalan Plan ve Bütçe Komisyonu ile Bilim, Teknoloji ve Halkla İlişkiler Komisyonu üyeliklerine ise CHP kontenjanından Murat Özdemir seçildi.