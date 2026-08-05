Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kent genelinde vatandaşlara temiz, sağlıklı, kaliteli ve kesintisiz içme suyu hizmeti sunmak amacıyla son 7 yılda toplam 310 milyon 729 bin TL yatırım bedeliyle 253 adet içme suyu sondaj kuyusunun hizmete alındığını açıkladı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, altyapı yatırımlarına büyük önem verdiklerini belirterek; değişen iklim koşulları, artan nüfus ve yükselen su tüketimi karşısında Kayseri'nin su arz güvenliğini korumak için önemli projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Kayseri'nin büyüyen ve gelişen yapısına uygun olarak altyapı yatırımlarını planlı bir şekilde sürdürdüklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, KASKİ'nin içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, su depoları, arıtma tesisleri ve yenilenebilir enerji projeleriyle Türkiye'nin örnek altyapı kuruluşlarından biri haline geldiğini vurguladı. KASKİ'nin son yıllarda gerçekleştirdiği yatırımlarla şehrin dört bir yanında modern altyapı hizmetlerini yaygınlaştırdığını belirten Büyükkılıç, özellikle içme suyu konusunda uzun vadeli planlamalar yapıldığını kaydetti.

'Yeni Kaynaklar Oluşturmalıyız'

Küresel iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkilerine dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, dünyanın birçok bölgesinde olduğu gibi Türkiye'de de kuraklık riskinin giderek arttığını ifade etti.

Su kaynaklarının korunmasının ve alternatif kaynakların sisteme kazandırılmasının artık bir tercih değil zorunluluk haline geldiğini belirten Büyükkılıç, şunları söyledi: 'KASKİ'mizle birlikte bir yandan mevcut kaynaklarımızı korurken diğer yandan yeni su kaynaklarını şehrimize kazandırmak için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Açılan her yeni sondaj kuyusu, şehrimizin geleceğine yapılan stratejik bir yatırım niteliği taşımaktadır.'

'253 Adet Sondaj Kuyusunu Hizmete Aldık'

Başkan Büyükkılıç, KASKİ tarafından kent merkezi ve ilçelerde yürütülen çalışmalar kapsamında son 7 yılda toplam 253 adet içme suyu sondaj kuyusunun hizmete alındığını belirterek, bu yatırımlar için 310 milyon 729 bin TL kaynak kullanıldığını söyledi.

Sondaj kuyularının özellikle içme suyu ihtiyacının arttığı bölgelerde önemli katkılar sağladığını ifade eden Büyükkılıç, gerçekleştirilen yatırımlarla su üretim kapasitesinin artırıldığını ve şehrin su arz güvenliğinin güçlendirildiğini dile getirdi.

'Hedefimiz Sürdürülebilir Hizmet'

KASKİ'nin sadece bugünün değil geleceğin ihtiyaçlarını da dikkate alarak çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Başkan Büyükkılıç, altyapı yatırımlarının uzun vadeli planlamalar doğrultusunda gerçekleştirildiğini kaydetti.

Vatandaşların yaşam kalitesini artıran projelere öncelik verdiklerini belirten Büyükkılıç, 'Şehrimizin her köşesinde yaşayan vatandaşlarımızın sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna erişimini güvence altına almak için yatırımlarımıza devam edeceğiz. Güçlü altyapı, sürdürülebilir su yönetimi ve çevreye duyarlı hizmet anlayışımızla Kayseri'mizi geleceğe taşımayı sürdüreceğiz' dedi.