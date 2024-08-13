Osmaniye Rotary Kulübü, Düziçi Belediyesi ile işbirliği içinde önemli bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Sokak hayvanlarının sağlık sorunlarını çözmek ve kontrolsüz üremenin önüne geçmek amacıyla bir ameliyathane ve kısırlaştırma merkezi kurulması için çalışmalar başladı.ANKARA (İGFA) - Osmaniye Rotary Kulübü, Düziçi Belediyesi ile işbirliği içinde önemli bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Sokak hayvanlarının sağlık sorunlarını çözmek ve kontrolsüz üremenin önüne geçmek amacıyla bir ameliyathane ve kısırlaştırma merkezi kurulması için çalışmalar başladı. Ancak bu önemli adımın hayata geçirilebilmesi için desteğe ihtiyaç duyuluyor.

Osmaniye Rotary Kulübü Dönem Başkanı Ramazan Yabaş, Türkiye genelindeki hayvanseverlere seslenerek projeye katkı sağlamalarını istedi. Yabaş, "Osmaniye'den yükselen yardım çağrımız Türkiye genelinde büyük yankı uyandırdı. Sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek ve onlara daha iyi bir gelecek sunmak adına kısırlaştırma ameliyathanesi kurulumuna destek olmanızı bekliyoruz. Bu projenin sürdürülebilirliği için tüm hayvanseverlerin yardımına ihtiyaç duyuyoruz," dedi.

Bu projenin, sokak hayvanlarının sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı olmayı ve sahiplendirilmelerini kolaylaştırmayı hedeflediğini belirten Yabaş, kurulacak ameliyathane sayesinde, hayvanların tedavisi ve kısırlaştırılması işlemlerinin yapılacağını ve böylece sokaklarda yaşayan hayvanların yaşam kalitesinin artırılacağını söyledi.

Yabaş, Ankara Beysukent Rotary Kulübü gibi kuruluşların desteğinin projenin güçlenmesine katkı sağladığını belirterek, "Hep birlikte daha yaşanabilir bir dünya inşa edebiliriz. Gelin, sokak hayvanlarına umut olalım ve onlara daha iyi bir gelecek sunalım," diyerek yardım etmek isteyen tüm hayvanseverlere çağrıda bulundu.