Muğla'nın Milas ilçesinde tarım ve hayvancılığı güçlendirmek amacıyla hazırlanan saman balyası, yulaf tohumu ve yem desteği 4 mahallede 139 üreticiye teslim edildi.

MUĞLA (İGFA) - Milas Belediyesi, kırsal kalkınma çalışmaları kapsamında hayata geçirdiği destek paketini düzenlenen törenle üreticilere ulaştırdı. İlçe tarımını güçlendirmek ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerin girdi maliyetlerini azaltmak amacıyla hazırlanan pakette saman balyası, yulaf tohumu ve yem dağıtımı yapıldı.

Belediyeye ait Yaka, Koru ve Köşk mahallelerindeki tarım arazilerinde üretilen ürünler, Yaka, Koru, Ağaçlıhöyük ve Akyol mahallelerinde yaşayan toplam 139 üreticiye ücretsiz olarak teslim edildi. Koru Mahallesi'nde düzenlenen törende 1300 adet saman balyası, 6 bin kilogram yulaf tohumu ve 278 çuval yem üreticilere verildi.

Milas Süt Birliği Tesisleri önünde gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından protokol konuşmalarına geçildi. Milas Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı İlhan Şimşek ve Koru Mahalle Muhtarı Kemal Karabulut, üreticilere sağlanan destek nedeniyle Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'a teşekkür etti. Milas Süt Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin ise hayata geçirilen projenin üreticilere nefes aldıracağını söyledi.

BAŞKAN TOPUZ: 'BELEDİYEMİZE AİT ARAZİLERİ ÜRETİME KAZANDIRIYORUZ'

Törende konuşan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, büyükşehir yasasıyla belediyelerin çalışma alanının genişlediğini belirterek, göreve geldikleri 2024 Mart ayından bu yana tarımsal hizmetlere ağırlık verdiklerini ifade etti. Topuz, belediyeye ait tarım arazilerini üretime kazandırdıklarını, bu alanlardan elde edilen ürünleri yeniden üreticilerin ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların kullanımına sunduklarını söyledi.

Geçtiğimiz aylarda yazlık sebze fideleri, meyve fidanları ve kışlık ürünler dağıttıklarını hatırlatan Topuz, amaçlarının üreticinin gelirini artırmak ve kırsalda üretimin sürmesini sağlamak olduğunu vurguladı.

Tarım ve hayvancılığın Milas'ın ekonomik ve sosyal yaşamında önemli bir yer tuttuğunu belirten Topuz, artan üretim maliyetlerine karşı belediye imkanlarını verimli kullanarak üreticilerin yükünü hafifletmeye devam edeceklerini söyledi. Topuz, 'Bugün burada 1300 saman balyası, 6 bin kilogram yulaf tohumu ve 278 çuval yemi üreticilerimize teslim edeceğiz. Üreticimizin emeğinin karşılık bulduğu, tarımın ve hayvancılığın güçlendiği bir Milas için çalışmalarımızı sürdüreceğiz' dedi.