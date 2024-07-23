Osmanlı mutfağında sultanların sofralarının gözdesi sultani çekirdeksiz sofralık üzümün ihracat yolculuğu 25 Temmuz 2024 Perşembe günü başlıyor.İZMİR (İGFA) - Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Başkanlığında oluşturulan "Sultani Çekirdeksiz Sofralık Üzüm Çeşidi ve Mevlana (Razaki Tipi) Sofralık Üzüm Çeşidinin Kesim ve İhraç Tarihlerinin Belirlenmesi Komisyonu” tarafından Manisa il ve ilçelerinde emsal teşkil edecek bağlarda yapılan incelemeler sonucunda; Sultani Çekirdeksiz Sofralık Üzüm çeşidinin; 24/07/2024 tarihinde kesimine, 25/07/2024 tarihinde ihracatına, Mevlâna (Razaki Tipi) Sofralık Üzüm çeşidinin; 05/08/2024 tarihinde kesimine, 07/08/2024 tarihinde ihracatına izin verildi.

Ege Sultani Üzümü olarak coğrafi işaret tescili bulunan sultani çekirdeksiz sofralık üzümünün Manisa, Denizli ve İzmir üçgeninde 1 milyon 100 bin dekar alanda 60 bin üretici tarafından üretildiğini dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, üzüm üreticilerinin bağlarını bir yıl boyunca büyük bir titizlikle hasada hazırladıklarını, alıcı ülkelerin taleplerine göre bağları hasat edip ihraç etmek için tüm hazırlıklarının tamam olduğunu kaydetti.

“Kullandığımız Pestisitleri Biliyoruz” isimli projemiz kapsamında farklı noktalardaki bağlardan numuneler alarak pestisit analizleri yapıyoruz ve üzüm üreticisi bölgelerin pestisit haritasını çıkarıyoruz” diyen Başkan Uçak, “Bu sezon geçen sezona göre rekoltemiz daha yüksek. 2023 yılında 87 milyon dolar olan çekirdeksiz sultani sofralık üzüm ihracatımızı 2024 yılında 100 milyon doların üzerine taşımayı hedefliyoruz” dedi.

İÇ PİYASADA DA ÇEKİRDEKSİZ SULTANİ ÜZÜM TÜKETİMİ ARTMALI

Üzümün potasyum, sodyum, kalsiyum, bakır, manganez, demir, magnezyum, çinko gibi vitamin ve mineraller bakımından zengin olduğunu vurgulayan EYMSİB Başkanı Hayrettin Uçak, iç piyasada da çekirdeksiz sultani sofralık üzüm tüketiminin artması önerisinde bulundu. Uçak sözlerini şöyle sürdürdü;

“Üzüm, çocukların kemik gelişimine katkı sağlıyor. Kemik erimesi olan hastalarda üzümün bu özelliğinden yararlanabilir. Üzüm, demir zengini olduğu için kansızlıktan kaynaklanan halsizlik, yorgunluk, tırnak kırılması, saç dökülmesi gibi belirtilerin azalmasını sağlar. Cilde parlaklık ve sağlıklı görünüm kazandırır. Üzümün en önemli faydalarından birisi de bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Sıcakların çok yüksek seyrettiği bugünlerde tüm vatandaşlarımızı sofralık üzüm tüketmeye davet ediyorum. Özellikle okula gidecek çocuklarımızın beslenme çantalarına sezonu bitene kadar taze üzüm, sezonu bittikten sonra ise kuru üzüm konulmasını öneriyoruz.”