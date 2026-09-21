Türkiye'de dördüncü çeyrek için Net İstihdam Görünümü (NEO) 25 puana yükseldi. Marmara Bölgesi'ndeki işverenler de 19 puan ile istihdamda olumlu bir seyir bekliyor.

İSTANBUL (İGFA)- ManpowerGroup'un 2026 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin yayımladığı İstihdama Genel Bakış araştırması, Türkiye'de işverenlerin işe alım beklentilerinin olumlu seyrini sürdürdüğünü ortaya koydu.

42 ülkede yaklaşık 39 bin 878 işverenle yapılan araştırmaya göre, Türkiye'de mevsimsellikten arındırılmış Net İstihdam Görünümü (NEO), 25 puan olarak ölçüldü. Bu sonuç, bir önceki çeyreğe göre 1 puan, geçen yılın aynı dönemine göre ise 5 puanlık artışa işaret etti. Türkiye, buna karşın küresel ortalamanın 4 puan altında kaldı.

KÜRESEL NEO 29'A YÜKSELDİ

Raporda, küresel Net İstihdam Görünümü'nün de 29 puana çıktığı, bunun geçen çeyreğe göre 2 puan, geçen yılın aynı dönemine göre ise 6 puanlık artış anlamına geldiği belirtildi.

EN GÜÇLÜ BÖLGE GÜNEYDOĞU ANADOLU

Türkiye'de istihdam beklentilerinin en güçlü olduğu bölge, 38 puanlık NEO ile Güneydoğu Anadolu oldu. Bu bölgeyi Doğu Anadolu (37), İç Anadolu (30) ve Akdeniz (29) izledi.

Bölgelere göre NEO dağılımında; Güneydoğu Anadolu: 38, Doğu Anadolu: 37, İç Anadolu: 30, Akdeniz: 29, Ege: 22, Karadeniz: 19, Marmara: 19'da yer aldı.

'TEMKİNLİ İYİMSERLİK SÜRÜYOR'

ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, işverenlerin işe alım konusunda temkinli iyimserliğini koruduğunu belirterek, fiyat artışları ve yüksek işletme maliyetlerine rağmen enflasyondaki gerilemenin ve büyüme beklentilerinin istihdamı desteklediğini söyledi. Narlı, önümüzdeki dönemde görünümün büyük ölçüde ekonomik istikrarın korunup korunamayacağına bağlı olacağını ifade etti.

EN GÜÇLÜ SEKTÖR KONAKLAMA

Sektörlere bakıldığında, Türkiye'de istihdam beklentilerinin en güçlü olduğu alan 38 puanla konaklama sektörü oldu. Onu inşaat ve gayrimenkul (37) ile kamu sektörü, sağlık ve sosyal hizmetler (28) izledi.

Sektörlerin NEO puanları ise şöyle açıklandı:

Konaklama: 38

İnşaat ve Gayrimenkul: 37

Kamu Sektörü, Sağlık ve Sosyal Hizmetler: 28

Finans ve Sigorta: 22

Kamu Hizmetleri ve Doğal Kaynaklar: 21

Ticaret ve Lojistik: 19

Profesyonel, Bilimsel ve Teknik Hizmetler: 17

İmalat: 12

Bilişim: 9

Organizasyon büyüklüklerine göre en güçlü istihdam beklentisi, 250-999 çalışanı bulunan büyük ölçekli kuruluşlarda ölçüldü. Bu grupta NEO 37 puan oldu.

Kuruluş büyüklüklerine göre NEO verileri ise şöyle oldu:

250-999 çalışan: 37

5.000 ve üzeri çalışan: 31

10'dan az çalışan: 25

1.000-4.999 çalışan: 23

50-249 çalışan: 21

10-49 çalışan: 12