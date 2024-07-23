Bu yaz meyve fiyatlarında yaşanan artışlar, yaz meyvesi seven vatandaşların cebini yakıyor. Pazarlarda üzümün kilosu 100 TL’den satılıyor.BURSA (İGFA) - Bu yaz meyve fiyatlarında yaşanan artışla birlikte özellikle üzüm fiyatlarında görülen yükseliş dikkat çekiyor. Kilosu 100 TL'ye kadar çıkan üzüm, pazar tezgahlarında bakılıp geçilen bir ürün haline geldi.

Vatandaşlar, üzüm fiyatlarının bu kadar yüksek olmasını şaşkınlıkla karşılıyor.

Esnaf ise fiyatların yüksek olmasının nedeninin daha hasat zamanının bitmemesi olarak belirterek, pazar tezgahlarında üzümler çoğaldıkça fiyatta gerileme olacağını kaydediyor.