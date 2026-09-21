Kocaeli Sanayi Odası'nın 1 Ekim'de yapılacak seçimleri öncesinde başkan adaylığını açıklayan Adnan Köşker, sanayicilere dikkat çeken mesajlar verdi. Köşker, 'Sıfırdan kurmuş, borçla kurmuş ve büyütmüş bir sanayiciyim. Gözyaşını, stresi, gerilimi yaşadım. Sanayicinin dilinden en iyi ben anlarım' dedi.

Mesut IŞIK / KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Sanayi Odası'nda 1 Ekim'de gerçekleştirilecek seçimler öncesi yarış kızışıyor. Mevcut Başkan Ayhan Zeytinoğlu'nun karşısına aday olarak çıkan eski Gebze Belediye Başkanı ve Köşkerler Çelik Halat Fabrikası sahibi Adnan Köşker, düzenlediği basın toplantısında projelerini ve hedeflerini kamuoyuyla paylaştı.

Sanayicilerin sorunlarını masa başından değil, üretimin içinden bildiğini vurgulayan Köşker, adaylık kararının da sanayicilerden gelen yoğun talep üzerine şekillendiğini söyledi.

'SANAYİCİLER 'ADAY OL' DEDİ'

Yaklaşık 3 ay önce sanayici arkadaşlarının kendisiyle görüşerek Kocaeli Sanayi Odası başkanlığına aday olmasını istediğini belirten Köşker, ''Siz Kocaeli'yi tanıyorsunuz. 10 yıl Gebze Belediye Başkanlığı yaptınız. Kocaeli sizi tanıyor, siz Kocaeli'yi tanıyorsunuz. Ankara bürokrasisi ve bakanlar sizi tanıyor. Gerçek sanayicisiniz. 55 yıldır ihracat yapıyorsunuz, 46 yıldır sanayicilik yapıyorsunuz. Sıfırdan başlayan bir sanayici kimliğiniz var' dediler. Ankara, İstanbul, Kocaeli ve Gebze'de yaptığımız istişarelerin ardından aday olmaya karar verdik.' dedi.

'10 YIL SANAYİCİNİN YOLUNU AÇMAYA ÇALIŞTIK'

Gebze Belediye Başkanlığı dönemine de değinen Köşker, görev süresi boyunca sanayicilerle doğrudan iletişim kurduğunu ve sorunların çözümü için sahada olduğunu söyledi. Köşker, 'Herkesin 24 saat telefonuma ulaşabildiği, istediği zaman randevusuz görüşebildiği bir başkanlık dönemi geçirdik. Kimi zaman insanların ayağına gittik. 10 yılı böyle geçirdik' dedi.

KSO'nun daha aktif bir yapıya kavuşması gerektiğini savunan Köşker, odanın yalnızca aidat toplayan bir kurum olarak görülmemesi gerektiğini ifade etti. Üniversiteler, kamu kurumları, meslek liseleri, finans kuruluşları ve teknoloji firmalarıyla daha güçlü iş birlikleri kuracaklarını belirten Köşker, Kocaeli sanayisinin teknolojik dönüşümünü hızlandırmayı hedeflediklerini söyledi.

'SANAYİCİNİN AYAĞINA GİDECEĞİZ'

Sanayicilerin oda işlemleri için zaman kaybetmemesi gerektiğini belirten Köşker, dijitalleşme vurgusu yaptı. Köşker, 'Sanayicinin odaya gelip işlerini çözmesi yerine, e-Devlet üzerinden işlemlerini yapabileceği bir sistem kuracağız. Eğer Kocaeli Sanayi Odası Başkanı olursak, biz odada değil, sanayicinin gerçek yerinde, gerçek mekanında olacağız. OSB'lerde, fabrikalarda sanayicileri ziyaret ederek sorunlarını yerinde dinleyeceğiz' diye konuştu.

Konuşmasının en dikkat çeken bölümünde kendi sanayicilik geçmişine vurgu yapan Köşker, sanayiciliğin yalnızca dışarıdan görünen fabrikalardan ibaret olmadığını belirterek, 'Sıfırdan kurmuş, borçla kurmuş ve büyütmüş. Bugün bakıyorsun ortada bir fabrika var ama işin içine bakıldığı zaman gözyaşı var, acılar var, stres var, gerilimler var, savaş var, barış var. Her şey yaşanmış bir geçmiş var orada. Ben de o geçmişi yaşayan bir gerçek kardeşinizim. Sanayicinin dilinden en iyi ben anlarım' diye konuştu.

Köşker, üretimden ihracata, finansmandan teknoloji yatırımlarına kadar sanayicilerin karşılaştığı sorunları kendi deneyimleriyle bildiğini belirterek, seçilmeleri halinde bu deneyimi Kocaeli Sanayi Odası'nın hizmet anlayışına yansıtacaklarını ifade etti. Kocaeli Sanayi Odası'nda bugüne kadar görev yapan başkan ve yöneticilere teşekkür eden Köşker, ekibiyle birlikte odaya farklı bir anlayış kazandırmak istediklerini belirterek sanayicilerden destek istedi.