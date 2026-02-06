Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, uzak ilçelerden tedavi için kent merkezine gelen hasta ve hasta yakınlarına yönelik hayata geçirdiği 'Dosthane (Refakatçi Evi)' hizmeti; sunduğu ücretsiz konaklama, yemek, servis ve psikososyal destekle vatandaşların yükünü hafifletiyor.

MERSİN (İGFA) - Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren 'Dosthane', Mersin Şehir Hastanesi ve kamu hastanelerinde tedavi gören hastalar ile refakatçilerine güvenli, konforlu ve ücretsiz konaklama imkânı sunuyor.

Uzak ilçelerden kent merkezine gelen vatandaşlar konaklamanın yanı sıra; ücretsiz olarak verilen servis hizmeti, sabah kahvaltısı ve akşam yemeği ile sosyal destek sayesinde, hastane sürecini daha rahat geçiriyor.

YUMUŞAK: 'DOSTHANE'DE 5 YILDA 5 BİNDEN FAZLA MİSAFİRİMİZİ AĞIRLADIK'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi'ne bağlı Dosthane (Refakatçi Evi) Birim Sorumlusu Dila Yumuşak; Dosthane hizmetinin 2021 yılının Ocak ayında başladığını belirterek, 5 yılda 5 binden fazla misafiri ağırladıklarını söyledi.

Yumuşak, 'Uzak ilçelerden tedavi için kent merkezine gelen hasta ve hasta yakınları, kalacak yer bulmakta zorlanıyordu.

Kimi hastane bahçesinde, kimi araçta kalıyordu. Akrabası olanlar ise, uzun süre onların yanında kalamıyordu. Bu ihtiyaca cevap vermek için, Büyükşehir Belediyesi olarak Refakatçi Evi (Dosthane) hizmetini başlattık' dedi.