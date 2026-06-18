İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'de son dönemde yaşanan gelişmeleri ve parti yönetiminin aldığı kararları eleştirerek partisinden istifa ettiğini açıkladı. Tugay, görevini bağımsız olarak sürdüreceğini duyurdu.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yayımladığı yazılı açıklamayla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Başkan Tugay, açıklamasında CHP'nin son dönemde yaşadığı süreçlerin partiye zarar verdiğini savunarak, özellikle son günlerde alınan ihraç kararları ve bazı il başkanlarının görevden uzaklaştırılmasının ciddi endişe oluşturduğunu belirtti.

İzmir İl Başkanı'nın görevden alınmasını 'İzmir'in siyasi iradesine yapılmış büyük bir haksızlık' olarak nitelendiren Tugay, parti üyelerinin ve seçmenlerin ortaya koyduğu iradenin göz ardı edildiğini ifade etti. Partinin yeniden demokratik bir yönetim ortamına kavuşması gerektiğini vurgulayan Başkan Tugay, olağanüstü kurultay çağrılarına destek verdiğini ancak yürütülen girişimlerin kısa vadede sonuç vermeyeceği kanaatine vardığını kaydetti.

Açıklamasında, 'Ülkemizin her türlü kurgu, vesayet ve manipülasyondan uzak, halkımızın hakları ve refahı için çalışan bir Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihtiyacı olduğuna yürekten inanıyorum' ifadelerini kullanan Tugay, siyasi mücadelesini sürdürmeye devam edeceğini belirtti. CHP'deki mevcut yapıyı eleştiren Başkan Tugay, 'Mutlak Butlan CHP'si bu mücadelenin çatısı değildir' değerlendirmesinde bulundu.

Büyük bir üzüntüyle partiden ayrılma kararı aldığını ifade eden Başkan Tugay, 'Bir gün geri dönebilme umuduyla CHP üyeliğimden istifa ediyorum' dedi. Başkan Tugay, bundan sonraki süreçte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüreceğini ve İzmir'e hizmet etmeye devam edeceğini açıkladı.