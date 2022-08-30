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Kılıçdaroğlu’ndan gençlere provokasyon uyarısı; Birbirinize düşmeyeceksiniz

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından gelecek aylarda provokatif olayların olacağını öne sürerek , gençlerin dikkatli olmasını istedi.

SİYASET 30.08.2022, 16:42 30.08.2022, 17:18 Murat Aydın
Kılıçdaroğlu’ndan gençlere provokasyon uyarısı; Birbirinize düşmeyeceksiniz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından gençlere seslendi. Kılıçdaroğlu, gelecek aylarda ‘her türlü’ provokasyonun gerçekleşeceğini dile getirerek, “Ne olursa olsun, kavga etmeyecekseniz. İnançlısı, inançsızı, imam hatiplisi, şortlusu, başörtülüsü… Ne olursanız ve kim olursanız olun, bir ortak noktanız var: Gençliğiniz çalındı” dedi.

Kılıçdaroğlu, Edirne’den Kars’a barışı korumak için ülkenin her kilometre karesine ayak basacağını vurgulayara k şu paylaşımı yaptı:

“Gençler, size yeniden seslenmek istiyorum. Gelecek aylarda her türlü provokasyona maruz kalacağız. Ne olursa olsun, kavga etmeyecekseniz. İnançlısı, inançsızı, imam hatiplisi, şortlusu, başörtülüsü… Ne olursanız ve kim olursanız olun, bir ortak noktanız var: Gençliğiniz çalındı!

Bu ülkenin size bir gençlik borcu var. Hedefim, siyaset hayatımın sonuna giderken, olabildiğince o borcu telafi etmektir. Bunun, miraslarımdan biri olmasını istiyorum. Size her gün yaşattıkları nefes darlığını bitiren demokrat amcanız olarak hatırlanmak istiyorum.

“Onun için gelecek aylarda ne olursa olsun, sakın sakın sakın kavga etmeyin. Sakın provoke olmayın. Birileri çalsın, çırpsın diye ve gençliğinizden bir 5 sene daha heba olsun diye sizler birbirinize düşmeyeceksiniz. Siz barıştınız, benim görevim de bu barışı korumaktır.

Bu barışı korumak için Edirne’den Kars’a, ülkemizin her kilometre karesine ayak basacağım ve bu barışı anlatacağım. Sizler helalleşirken, arsızı, uğursuzu, hırsızı, çantacısı, borsacısından, sizden çalınan her kuruşun hesabı sorulacak.”

#kılıçdaroğlu #provakatif #Provokasyon
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