Mersin Büyükşehir Belediyesi, tarımsal sürdürülebilirliği sağlamak ve üreticileri desteklemek amacıyla yürüttüğü 'Destek Büyükşehir'den, Üretim Çiftçiden' projesi kapsamında Aydıncık'ta fide ve enerji desteği sağladı.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın tarımsal sürdürülebilirliği sağlamak ve üreticileri desteklemek için yürüttüğü 'Destek Büyükşehir'den, Üretim Çiftçiden' projesi kapsamında, 'Hıyar Fidesi Desteği' ile Aydıncık'ta örtü altı sebze üretimi yapan üreticilere yüzde 70 hibeli sırık hıyar fideleri teslim edildi.

9 Mahalledeki 42 üreticiye kişi başı 1080 adet olmak üzere, toplam 45 bin 360 adet fide dağıtımı yapıldı. Sofralık tüketime ve modern tarım tekniklerine uygun 'PS-64 sırık hıyar' fideleri ile üreticilerin kaliteli fideye erişimi kolaylaştırılırken, yerel pazara arz edilen ürünlerde kalite yükseltildi.

Fideler, üreticilere yüzde 70 hibeyle 5 lira 25 kuruştan verilirken, düzenlenen dağıtım töreninde 4 üreticiye de yüzde 50 hibeli güneş paneli desteği sağlandı; sulama altyapısı ve ekipman destekleri ise sürüyor.

BAŞKAN KILIÇARPA: 'BÜYÜKŞEHİR KALİTEDEN ASLA ÖDÜN VERMEZ'

Aydıncık Belediye Başkanı Özkan Kılıçarpa, törende yaptığı konuşmada üretimin önemine vurgu yaptı. Kılıçarpa, 'Üretmek çok kıymetli. Üretmeyen toplumlar yok olmaya mahkûmdur. İlçemizde üretilen salatalığın kalitesi ve bu üretimin zorluğu herkes tarafından biliniyor. Kendisi de ziraatçı olan bir Büyükşehir Belediye Başkanına sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Bundan sonraki süreçte, farklı ürünlerin de desteklenmesiyle, ilçemizde yeni ve katma değeri yüksek ürünlerin üretimi artacak ve üretimimiz daha kıymetli hale gelecek. Vatandaşlarımızın bazı tereddütleri vardı; 'fide zamanında gelir mi?, doğru fide olur mu? diye: Mersin Büyükşehir Belediyesi bir şey yapıyorsa en iyisini yapar. Kaliteden asla ödün vermez' diye konuştu.