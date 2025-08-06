Sosyal belediyecilik alanında önemli projelere imza atan Sivas Belediyesi, dar gelirli ailelerin eğitim yükünü hafifletmek amacıyla temel eğitim ve ortaöğretimdeki öğrencilere nakit kırtasiye desteği vermeye hazırlanıyor.SİVAS (İGFA) - 7 Ağustos 2025 Perşembe günü başlayacağı duyurulan kırtasiye destekleri ile ilgili Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, bu yıl öğrencilere bin 500 TL tutarında nakit destek sağlanacağını açıkladı.

Nakit eğitim desteğinin detayları hakkında bilgi veren Başkan Uzun, “Sivas Belediyesi olarak temel eğitim ve ortaöğretimdeki öğrencilerimize yönelik kırtasiye desteği sürecimizi başlatmış bulunmaktayız. Başvurular 7 Ağustos 2025 Perşembe günü başlayacak ve 12 Ağustos 2025 Salı günü sona erecek. Başvurular, belediyemizin internet sitesindeki sosyal destek bölümünden yapılacak” dedi.

“Başvurular, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından titizlikle değerlendirildikten sonra destekler 8 Eylül 2025 tarihinde öğrencilerin Gülkart hesaplarına yatırılacak” diyen Uzun, “Bu sene öğrencilerimize 1.500 TL nakit destek sağlayacağız. Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" diye konuştu.