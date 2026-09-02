Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için 283 milyonu aşkın ücretsiz ders kitabını dağıtmaya başladı.

ANKARA (iGFA) - Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde, öğrencilere ücretsiz verilmek üzere hazırlanan 283 milyondan fazla ders kitabının okullardaki dağıtımına başlandı.

2026-2027 eğitim öğretim yılında kullanılmak üzere hazırlanan kitaplar, öğrencilerin sıralarında yerini almaya başladı. Toplam 2 bin 25 farklı dersten oluşan 283 milyon 354 bin 674 ders kitabı, eğitim-öğretim yılına hazır hâle getirildi.

KADEMELİ MÜFREDAT UYGULAMASI

Bu yıl okul öncesi, ilkokul 1, 2 ve 3. sınıflar, ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar ile lise 9, 10 ve 11. sınıf düzeyindeki ders kitapları, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda kademeli olarak uygulanan müfredata göre hazırlandı.

Kitapların dağıtımıyla birlikte öğrencilerin yeni eğitim yılına eksiksiz başlaması hedefleniyor.