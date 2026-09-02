İstanbul Valiliği öncülüğünde yürütülen 'Aziz İstanbul'a İyiliğin 1000 Hâli' projesi kapsamında, Kadıköy Atatürk Fen Lisesi'nin çevre düzenlemesinin yapılması için protokol imzalandı. Proje, kamu kurumları ile hayırsever iş birliğiyle hayata geçirilecek.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Valiliği, 'Aziz İstanbul'a İyiliğin 1000 Hâli' projesi kapsamında Kadıköy Atatürk Fen Lisesi için yeni bir çalışmayı hayata geçiriyor.

Valilik, Kadıköy Kaymakamlığı, İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ile hayırsever Serhat Soyuerel arasında, okulun çevre düzenlemesinin yapılmasına ilişkin protokol imzalandı.

Protokol kapsamında Atatürk Fen Lisesi'nin çevre düzenlemesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek. Protokolün imza törenine İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı. Vali Gül, imzalanan protokolün hayırlı olmasını dileyerek eğitime katkısından dolayı hayırsever Serhat Soyuerel'e teşekkür etti.