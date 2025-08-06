İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yaz boyunca Adalar ve vapur hatlarında düzenlediği ilk yardım farkındalık eğitimleriyle binlerce kişiye hayat kurtaran bilgiler kazandırıyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı Acil Sağlık ve İlk Yardım Eğitim Merkezi, yaz dönemi boyunca Adalar bölgesi ve şehir hatları vapurlarında seyahat eden vatandaşlar ve turistler için temel ilk yardım bilinçlendirme eğitimleri sunuyor.

Deniz ulaşımı ve kıyı bölgelerinde karşılaşılabilecek acil sağlık durumlarına karşı hazırlık seviyesini artırmayı hedefleyen bu uygulama, kriz anlarında bilinçli ve doğru müdahale için halkı sertifikalı ilkyardım eğitimi almaya teşvik ediyor.

UYGULAMALI EĞİTİMLER PRATİK DENEYİM KAZANDIRIYOR

Katılımcılar, anlatımların ardından gerçek senaryolar üzerinden uygulamalı çalışmalar gerçekleştirerek uygulamayı deneyimleme şansı kazanıyor. Eğitimlerde interaktif bir yaklaşım benimsenerek her bireyin sürece aktif katılımı sağlanıyor.

Temmuz ayı itibarıyla eğitim verilen kişi sayısı 2 bine ulaştı. İtfaiye Dairesi Başkanlığı, "Her hayat değerlidir" anlayışıyla Adalar ve vapurlar gibi kritik alanlarda ilk yardım bilincini yaygınlaştırma çalışmalarını sürdürecek.