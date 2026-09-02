Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından İzmir'de, kamu kurum ve kuruluşlarının personeline yönelik 'İletişimin Yüzyılı Güçlü İletişim, Etkin Kamu: Bölge Müdürlükleri Eğitim Programı' başlatıldı.

İZMİR (İGFA) - İletişim Başkanlığı'nca İzmir'de kamu personeline yönelik eğitim programı başladı. İktisat Kongresi Binası'nda başlayan programın açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı İlhami Giray Şahin, geçen haftalarda İçişleri Bakanlığı ile birlikte 'Mülki İdare Amirlerine Yönelik Sosyal Medya Kullanımı Rehberi' hazırladıklarını belirtti.

Şahin, CİMER'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ve zamanla tüm kamu kurumlarını kapsayan güçlü bir iletişim sistemine dönüştüğünü söyledi. Kamu görevlilerinin vatandaşlara doğru ve zamanında cevap verebilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Bilgiye erişimin kolaylaştığını ancak doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmanın zorlaştığını dile getiren Şahin, iletişimin temel amacının doğru bilgiyi en kısa sürede muhatabına ulaştırmak olduğunu ifade etti.

DEZENFORMASYON VE MEZENFORMASYON VURGUSU

Şahin, günümüzde yalnızca kasıtlı yanlış bilgilerle değil, farkında olmadan paylaşılan hatalı içeriklerle de mücadele edildiğini belirterek, dezenformasyonun yanı sıra mezenformasyonun da ciddi risk oluşturduğunu söyledi. Yapay zekâ ile birlikte bilgi kirliliğinin daha da karmaşık hâle geldiğine dikkat çekti.

İletişim Başkan Yardımcısı, kamu görevlilerinin bilgiyi aktarmanın ötesine geçerek onu teyit etmesi, doğru bağlama yerleştirmesi ve güvenilir biçimde kamuoyuna ulaştırması gerektiğini vurguladı.

Program kapsamında katılımcılara; İletişim ve Halkla İlişkiler Eğitimi / CİMER Eğitimi, Yapay Zeka ile Araştırma ve Bilgi Sentezleme, Basın ve Yayında Sosyal Medya Kullanımı ile Dezenformasyonla Nasıl Mücadele Edilir? başlıklarında eğitimler verildi. Program 3 Eylül Perşembe günü sona erecek.