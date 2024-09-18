Sivas Belediyesi tarafından kentteki ihtiyaç sahibi vatandaşlar için Gülkart projesi hayata geçirildi.SİVAS (İGFA) - 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte Belediyeden kırtasiye yardımı alacak öğrenciler için hazırlanan Gülkartlar hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

Gülkart kırtasiye desteği için geçtiğimiz Ağustos ayında başlayan başvuru ve ardından devam eden inceleme süresi sona erdi. İncelemelerin ardından şartları taşıyan ailelere verilmek üzere, Gülkart kırtasiye kartları tahsis edildi.

Şartları taşıyan ailelere, öğrenci başına 1.250 TL limit belirlendi. Gülkartları alan öğrenciler, ihtiyaçlarını şehirdeki yerel kırtasiyeci esnaflardan karşılayabilecekler.

Hayat Ağacı Derneği’ni ziyaret ederek görevli personele kolaylıklar dileyen Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, hizmet alan vatandaşlar ile hasbihal ederek çocuklarla yakından ilgilendi.

Proje hakkında bilgi veren Başkan Uzun, “Sivas Belediyesi olarak bir ilki daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gülkart ismini vermiş olduğumuz projemiz bugün itibarıyla uygulamaya geçti. Şehirdeki ihtiyaç sahibi ailelerimize yönelik başlatmış olduğumuz kırtasiye desteği kapsamında bugün Gülkartlarımızı dağıtmaya başladık. Kartlarını alan vatandaşlarımız, şehrimizdeki yerel esnaflardan alışverişlerini yapabilecekler. Bu anlamda 2024-2025 eğitim öğretim yılının başta öğrencilerimiz olmak üzere öğretmen arkadaşlarımıza ve velilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.