Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) Bursa-Mudanya ile İstanbul-Kabataş arasındaki 4 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BURULAŞ bünyesinde işletilen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), 13 Ağustos 2026 tarihli bazı seferlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu.

BUDO'nun açıklamasına göre, bugün 17.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) seferi iptal edildi. Aynı şekilde 17.45 İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferi de hava muhalefeti nedeniyle yapılamayacak.

Akşam saatlerindeki seferlerde de iptal kararı alındı. Buna göre 20.15 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ve 20.30 İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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BUDO'nun güncel iptal seferlerine ulaşmak için tıklayabilirsiniz

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