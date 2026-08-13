İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT Genel Müdürü ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Övünç Özgen'in adı kullanılarak sosyal yardım bahanesiyle vatandaşlardan ve firmalardan bisiklet bağışı talep edildiğini açıkladı. Belediye, bu tür taleplere kesinlikle itibar edilmemesi konusunda uyardı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, son günlerde bazı kişilerin ESHOT Genel Müdürü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Övünç Özgen'in adını ve makamını kullanarak dolandırıcılık girişiminde bulunduğunu duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kimliği belirsiz kişiler telefonla vatandaşlara ve firma yetkililerine ulaşarak sosyal yardım projeleri kapsamında bisiklet bağışı talebinde bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yardımseverlik ve dayanışma duygularını istismar etmeyi amaçlayan bu tür taleplere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Söz konusu dolandırıcılık girişimiyle ilgili yasal mercilere başvurulduğu ve adli sürecin belediye tarafından yakından takip edileceği bildirildi.

'HİÇBİR BÜROKRAT BAĞIŞ TALEP ETMEZ'

Belediye açıklamasında, İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki hiçbir birim veya bürokratın telefon, e-posta ya da mesaj yoluyla vatandaşlardan veya özel şirketlerden ayni ya da nakdi bağış ve destek talebinde bulunmayacağı vurgulandı.