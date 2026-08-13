İSTANBUL (İGFA) - Avrupa Birliği destekli CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı kapsamında yürütülen Yerel Projeler Hibe Programı'nın 7. açık çağrı döneminin sonuçları açıklandı.

Yerel topluluklara ve izleyicilere ulaşan kültür-sanat girişimlerini desteklemek amacıyla düzenlenen çağrı kapsamında 3 Şubat-10 Mart 2026 tarihleri arasında toplam 538 başvuru alındı.

Teknik değerlendirme sürecinin ardından kriterlere uygun başvurular, farklı alanlardan uzmanların yer aldığı bağımsız jüri tarafından değerlendirildi. Belgesel sinemacılar, sivil toplum ve filantropi uzmanlarından oluşan jüri, 30 projeyi hibe desteğine değer gördü.

TÜRKİYE'NİN FARKLI KENTLERİNDEN PROJELER

Desteklenen projeler arasında kültür-sanat etkinliklerinden yerel tarih çalışmalarına, erişilebilir sahne projelerinden belgesel ve müzik çalışmalarına kadar farklı alanlarda çalışmalar bulunuyor.

Projeler arasında Ardahan Sinema Topluluğu'nun '25. Kare: İzleyici', Gazişehir Kültür ve Sanat Derneği'nin '7. Gazişehir Tiyatro Festivali', Tuğçe Tezer'in 'Antakya Yürünebilir Tarih Turu', Melis Birder'in 'Başka Bir Yer' ve Datça Yerel Tarih Grubu'nun 'Datça'da Emeğin ve Mekânın Dönüşümü' projeleri yer aldı.

DİYARBAKIR, MARDİN VE HATAY ÖNE ÇIKTI

Listenin dikkat çeken projeleri arasında farklı şehirleri bir araya getiren çalışmalar da bulunuyor. Yıkıntılar Arasında Araştırma ve Sanat İnisiyatifi'nin 'Dolanık Hafızalar' projesi İstanbul, Diyarbakır, Mardin ve Hatay'da yürütülecek.

'Jazz in Theater' projesi Diyarbakır, Batman ve Mardin'de; 'Stranek Ji Bo Du Jinan (İki Kadın İçin Bir Şarkı)' Diyarbakır, Şırnak ve Van'da; 'Peradi: Bize Ait Bir Oda' ise İstanbul, Artvin, Diyarbakır, Hatay, Rize ve Trabzon'da gerçekleştirilecek.

Ankara ve Manisa'da uygulanacak 'Herkes için Erişilebilir Sahne', İzmir'de hayata geçirilecek 'Hikayemi Çiziyorum: Sanat Yoluyla Çocuk Sesleri' ve Kars'taki 'Zavot'un Belleğinde: Katılımcı Bir Dijital Topluluk Arşivi' de desteklenen projeler arasında yer aldı.

Program kapsamında ayrıca 'Kapadokya'nın Sisifos'u', 'Kommagene'ye Dönüş Kültür Festivali', 'Kırsal ve Gelecek Ulusal Forumu', 'Roman Formatında Bir Mikro Tarih Denemesi' ve 'Sağır Tiyatrosu: Kimliğin Temsili' gibi projeler de hibe almaya hak kazandı.

DESTEKLENEN PROJELER

Liste proje başlığı, yürütücü kurum/kişi adı ve başvuru/faaliyet şehrini içerir, proje adına göre alfabetik olarak hazırlanmıştır.

25. Kare: İzleyici

Ardahan Sinema Topluluğu, Ardahan

7. Gazişehir Tiyatro Festivali

Gazişehir Kültür ve Sanat Derneği, Gaziantep

Antakya Yürünebilir Tarih Turu

Tuğçe Tezer, Hatay

Aslı Başrol İstiyor

Deniz Büyükkırlı, İstanbul, Kırklareli

Avaspi Nasıl Ava Reş Oldu?

Ferda Yılmazoğlu, Mardin

Babaların Elbisesi Hep Gri mi Olur?

Aylin Tekiner, İstanbul, Nevşehir

Barın Han x İstanbul Fringe Festival Ortak Üretim Programı

Denizhan Çay, İstanbul

Başka Bir Yer

Melis Birder, Muğla

Datça'da Emeğin ve Mekânın Dönüşümü: Turizmden Önce, Turizmden Sonra

Datça Yerel Tarih Grubu, Muğla

Dew (Ayran)

Bayhan Ekici, Batman

Dolanık Hafızalar

Yıkıntılar Arasında Araştırma ve Sanat İnisiyatifi, İstanbul, Diyarbakır, Mardin, Hatay

Efemeralar Arasında Bir Şehir: Eskişehir'in Gündelik Tarihi

Opus XI, Eskişehir

Görünmez Farelerin Gölgesi (Sîya Mişkên Nedîtî)

Kadri Doğan, Mardin

Hâllika

Berkan Aktepe, Hatay, Ankara, Adana, İstanbul, İzmir, Mersin

Herkes için Erişilebilir Sahne

Sesli Betimleme Derneği, Ankara, Manisa

Hikayemi Çiziyorum: Sanat Yoluyla Çocuk Sesleri

Mültecilerle Dayanışma Derneği (Mülteci-Der), İzmir

Jazz in Theater

Mezopotamya Caz Müzik ve Dans Kültürü Derneği (Swing Amed), Diyarbakır, Batman, Mardin

Kapadokya'nın Sisifos'u

Bingöl Elmas, Nevşehir

Kırsal ve Gelecek Ulusal Forumu

Kırsal ve Gelecek Platformu, İstanbul, Artvin, Balıkesir, Denizli, Mersin, Şanlıurfa, Tunceli, Van

Kommagene'ye Dönüş Kültür Festivali

Adıyaman Gençlik ve Kültür Derneği, Adıyaman

KurYönetPaylaş Diyarbakır

Aslı Çelik, Diyarbakır

Orta Anadolu Kürt Ağıtları

İbrahim İnanç Yıldız, Aksaray, Diyarbakır, Kayseri, Kırşehir, Konya, Sivas

Papur Söylenceleri

İren Dicle Aytaç, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Sivas

Peradi: Bize Ait Bir Oda

Ekin İlkbağ, İstanbul, Artvin, Diyarbakır, Hatay, Rize, Trabzon

Rıfkı ve Diğer Felaketler

Soner Sert, Manisa

Roman Formatında Bir Mikro Tarih Denemesi

Mehmet Sabri Yakut, Ağrı, Iğdır

Sağır Tiyatrosu: Kimliğin Temsili

Birce Semercioğlu, İstanbul

Stranek Ji Bo Du Jinan (İki Kadın İçin Bir Şarkı)

Yılmaz Özdil, Diyarbakır, Şırnak, Van

YASME Açık: Bolu'da Sanat, Doğa ve Diyalog

Ay ve Güneş Sanat Derneği, İstanbul, Bolu

Zavot'un Belleğinde: Katılımcı Bir Dijital Topluluk Arşivi

Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği, Kars