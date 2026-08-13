İSTANBUL (İGFA) - Avrupa Birliği destekli CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı kapsamında yürütülen Yerel Projeler Hibe Programı'nın 7. açık çağrı döneminin sonuçları açıklandı.
Yerel topluluklara ve izleyicilere ulaşan kültür-sanat girişimlerini desteklemek amacıyla düzenlenen çağrı kapsamında 3 Şubat-10 Mart 2026 tarihleri arasında toplam 538 başvuru alındı.
Teknik değerlendirme sürecinin ardından kriterlere uygun başvurular, farklı alanlardan uzmanların yer aldığı bağımsız jüri tarafından değerlendirildi. Belgesel sinemacılar, sivil toplum ve filantropi uzmanlarından oluşan jüri, 30 projeyi hibe desteğine değer gördü.
TÜRKİYE'NİN FARKLI KENTLERİNDEN PROJELER
Desteklenen projeler arasında kültür-sanat etkinliklerinden yerel tarih çalışmalarına, erişilebilir sahne projelerinden belgesel ve müzik çalışmalarına kadar farklı alanlarda çalışmalar bulunuyor.
Projeler arasında Ardahan Sinema Topluluğu'nun '25. Kare: İzleyici', Gazişehir Kültür ve Sanat Derneği'nin '7. Gazişehir Tiyatro Festivali', Tuğçe Tezer'in 'Antakya Yürünebilir Tarih Turu', Melis Birder'in 'Başka Bir Yer' ve Datça Yerel Tarih Grubu'nun 'Datça'da Emeğin ve Mekânın Dönüşümü' projeleri yer aldı.
DİYARBAKIR, MARDİN VE HATAY ÖNE ÇIKTI
Listenin dikkat çeken projeleri arasında farklı şehirleri bir araya getiren çalışmalar da bulunuyor. Yıkıntılar Arasında Araştırma ve Sanat İnisiyatifi'nin 'Dolanık Hafızalar' projesi İstanbul, Diyarbakır, Mardin ve Hatay'da yürütülecek.
'Jazz in Theater' projesi Diyarbakır, Batman ve Mardin'de; 'Stranek Ji Bo Du Jinan (İki Kadın İçin Bir Şarkı)' Diyarbakır, Şırnak ve Van'da; 'Peradi: Bize Ait Bir Oda' ise İstanbul, Artvin, Diyarbakır, Hatay, Rize ve Trabzon'da gerçekleştirilecek.
Ankara ve Manisa'da uygulanacak 'Herkes için Erişilebilir Sahne', İzmir'de hayata geçirilecek 'Hikayemi Çiziyorum: Sanat Yoluyla Çocuk Sesleri' ve Kars'taki 'Zavot'un Belleğinde: Katılımcı Bir Dijital Topluluk Arşivi' de desteklenen projeler arasında yer aldı.
Program kapsamında ayrıca 'Kapadokya'nın Sisifos'u', 'Kommagene'ye Dönüş Kültür Festivali', 'Kırsal ve Gelecek Ulusal Forumu', 'Roman Formatında Bir Mikro Tarih Denemesi' ve 'Sağır Tiyatrosu: Kimliğin Temsili' gibi projeler de hibe almaya hak kazandı.
DESTEKLENEN PROJELER
Liste proje başlığı, yürütücü kurum/kişi adı ve başvuru/faaliyet şehrini içerir, proje adına göre alfabetik olarak hazırlanmıştır.
25. Kare: İzleyici
Ardahan Sinema Topluluğu, Ardahan
7. Gazişehir Tiyatro Festivali
Gazişehir Kültür ve Sanat Derneği, Gaziantep
Antakya Yürünebilir Tarih Turu
Tuğçe Tezer, Hatay
Aslı Başrol İstiyor
Deniz Büyükkırlı, İstanbul, Kırklareli
Avaspi Nasıl Ava Reş Oldu?
Ferda Yılmazoğlu, Mardin
Babaların Elbisesi Hep Gri mi Olur?
Aylin Tekiner, İstanbul, Nevşehir
Barın Han x İstanbul Fringe Festival Ortak Üretim Programı
Denizhan Çay, İstanbul
Başka Bir Yer
Melis Birder, Muğla
Datça'da Emeğin ve Mekânın Dönüşümü: Turizmden Önce, Turizmden Sonra
Datça Yerel Tarih Grubu, Muğla
Dew (Ayran)
Bayhan Ekici, Batman
Dolanık Hafızalar
Yıkıntılar Arasında Araştırma ve Sanat İnisiyatifi, İstanbul, Diyarbakır, Mardin, Hatay
Efemeralar Arasında Bir Şehir: Eskişehir'in Gündelik Tarihi
Opus XI, Eskişehir
Görünmez Farelerin Gölgesi (Sîya Mişkên Nedîtî)
Kadri Doğan, Mardin
Hâllika
Berkan Aktepe, Hatay, Ankara, Adana, İstanbul, İzmir, Mersin
Herkes için Erişilebilir Sahne
Sesli Betimleme Derneği, Ankara, Manisa
Hikayemi Çiziyorum: Sanat Yoluyla Çocuk Sesleri
Mültecilerle Dayanışma Derneği (Mülteci-Der), İzmir
Jazz in Theater
Mezopotamya Caz Müzik ve Dans Kültürü Derneği (Swing Amed), Diyarbakır, Batman, Mardin
Kapadokya'nın Sisifos'u
Bingöl Elmas, Nevşehir
Kırsal ve Gelecek Ulusal Forumu
Kırsal ve Gelecek Platformu, İstanbul, Artvin, Balıkesir, Denizli, Mersin, Şanlıurfa, Tunceli, Van
Kommagene'ye Dönüş Kültür Festivali
Adıyaman Gençlik ve Kültür Derneği, Adıyaman
KurYönetPaylaş Diyarbakır
Aslı Çelik, Diyarbakır
Orta Anadolu Kürt Ağıtları
İbrahim İnanç Yıldız, Aksaray, Diyarbakır, Kayseri, Kırşehir, Konya, Sivas
Papur Söylenceleri
İren Dicle Aytaç, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Sivas
Peradi: Bize Ait Bir Oda
Ekin İlkbağ, İstanbul, Artvin, Diyarbakır, Hatay, Rize, Trabzon
Rıfkı ve Diğer Felaketler
Soner Sert, Manisa
Roman Formatında Bir Mikro Tarih Denemesi
Mehmet Sabri Yakut, Ağrı, Iğdır
Sağır Tiyatrosu: Kimliğin Temsili
Birce Semercioğlu, İstanbul
Stranek Ji Bo Du Jinan (İki Kadın İçin Bir Şarkı)
Yılmaz Özdil, Diyarbakır, Şırnak, Van
YASME Açık: Bolu'da Sanat, Doğa ve Diyalog
Ay ve Güneş Sanat Derneği, İstanbul, Bolu
Zavot'un Belleğinde: Katılımcı Bir Dijital Topluluk Arşivi
Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği, Kars