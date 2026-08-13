Medyametre 2025 araştırmasına göre Türkiye'de en yaygın medya mecrası yüzde 82,5 ile televizyon olurken, internet günlük ortalama 4 saat 5 dakikalık kullanım süresiyle ilk sırada yer aldı. 15-24 yaş grubunda internet kullanımı yüzde 90,9'a, sosyal medya kullanımı ise yüzde 87'ye ulaştı.

ANKARA (İGFA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından hazırlanan Medyametre Medya Kullanım Alışkanlıkları Araştırması-2025 kamuoyuyla paylaşıldı.

Türkiye genelinde 26 ilde, 15 yaş ve üzeri 20 bin 202 kişiyle gerçekleştirilen araştırmada televizyon, radyo, internet, sosyal medya ve isteğe bağlı yayın platformlarının kullanım alışkanlıkları incelendi.

Araştırmaya göre en yaygın kullanılan medya mecrası yüzde 82,5 ile televizyon oldu. Televizyonu yüzde 81 ile internet, yüzde 72 ile sosyal medya takip etti. İsteğe bağlı yayın platformlarının kullanım oranı yüzde 21, radyo ve dijital ortamlardan müzik dinleme oranı ise yüzde 26,7 olarak ölçüldü.

TELEVİZYON HABERDE EN GÜVENİLİR KAYNAK

Dijital medya kullanımındaki artışa rağmen televizyon, haber kaynağı olarak güvenilirliğini korudu. Katılımcıların değerlendirmesinde televizyon 6,57 puanla en güvenilir haber kaynağı oldu.

Televizyonu sırasıyla sosyal medya, internet haber siteleri, video paylaşım platformları, yazılı basın ve radyo izledi. Radyo, 5 puanlık güven düzeyiyle listede yer aldı.

İNTERNET GÜNLÜK KULLANIMDA ZİRVEDE

Günlük ortalama medya kullanım sürelerinde ise internet 4 saat 5 dakika ile ilk sıraya yerleşti. İnterneti 3 saat 40 dakika ile televizyon, 3 saat 7 dakika ile sosyal medya, 2 saat 31 dakika ile isteğe bağlı yayın platformları ve 1 saat 43 dakika ile radyo ve dijital müzik takip etti. İnternet kullanımının yaz dönemini kapsayan üçüncü araştırma döneminde günlük ortalama 4 saat 33 dakikaya kadar yükseldiği görüldü.

Araştırmada dijital medya kullanımında gençlerin belirgin şekilde öne çıktığı görüldü. 15-24 yaş grubunda internet kullanım oranı yüzde 90,9, sosyal medya kullanım oranı ise yüzde 87 oldu. İsteğe bağlı yayın platformlarını kullananların yüzde 38,9'unu da 15-24 yaş grubu oluşturdu. Yaş ilerledikçe dijital platform kullanım oranlarının düştüğü belirlendi.

CEP TELEFONU MEDYA TÜKETİMİNİN MERKEZİNDE

Katılımcıların yüzde 98,1'inin cep telefonu, yüzde 91,8'inin televizyon, yüzde 42,5'inin ise bilgisayar veya tablet sahibi olduğu tespit edildi. Sosyal medya içeriklerinin yüzde 99,5'i, internet içeriklerinin ise yüzde 99,4'ü cep telefonu üzerinden tüketiliyor.

RADYO VE DİJİTAL MÜZİK DİNLEME SÜRESİ ARTTI

Radyo yayınları ve dijital ortamlardan müzik dinlemeye ayrılan günlük ortalama süre de artışını sürdürdü. 2023'te 1 saat 21 dakika olan süre, 2024'te 1 saat 40 dakikaya, 2025'te ise 1 saat 43 dakikaya çıktı. Böylece iki yılda toplam 22 dakikalık artış gerçekleşti.

HER DÖRT KİŞİDEN BİRİ 'ZAMANIN NASIL GEÇTİĞİNİ FARK ETMİYOR'

Medyametre 2025 araştırmasında ilk kez aşırı medya kullanımına ilişkin verilere de yer verildi. Katılımcıların yüzde 28,1'i medya kullanırken zamanın nasıl geçtiğini fark etmediğini söyledi. Medya kullanımını azaltmayı düşünenlerin oranı ise yüzde 11,8'de kaldı. Kullanımını azaltmak isteyenlerin önemli bölümü önceliği sosyal medyaya verdi. Araştırmada, aşırı medya kullanımının yanı sıra algoritmaların kullanıcıların platformlarda daha uzun süre kalmasını teşvik eden yapısının da dikkate alınması gerektiğine işaret edildi.

RTÜK araştırmasının sonuç bölümünde, dijitalleşmenin bilgiye erişim ve kanaat oluşturma süreçlerindeki etkisinin giderek arttığı vurgulandı. Aşırı medya kullanımı, çoklu medya kullanımı ve bilgi kirliliği önümüzdeki dönemde politika geliştirilmesi gereken başlıklar arasında gösterilirken, dijital medya okuryazarlığının güçlendirilmesinin önemine dikkat çekildi.

Medyametre Medya Kullanım Alışkanlıkları Araştırması-2025' e erişmek için TIKLAYABİLİRSİNİZ