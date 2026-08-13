Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Salihli ilçesi Şüheda Caddesi'nde devam eden sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu'nun da eşlik ettiği incelemede, yaklaşık 3 kilometrelik caddenin altyapı, kaldırım ve üstyapısıyla yenilendiğini belirten Başkan Dutlulu, çalışmaların Salihli'ye hayırlı olmasını diledi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sürdürdüğü sıcak asfalt çalışmalarına devam ederken, Salihli'de altyapı yenileme çalışmalarının tamamlandığı caddelerde üstyapı çalışmalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda, altyapısı tamamlanan yaklaşık 3 kilometrelik Şüheda Caddesi'nde sıcak asfalt serimine başlandı.

Çalışma alanında incelemelerde bulunan Başkan Dutlulu'ya, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Genel Sekreter Yardımcıları Ahmet Ata Temiz ve Pınar Mine Hacıalibeyoğlu ile daire başkanları eşlik etti.

Şüheda Caddesi'nde yürütülen üstyapı çalışmaları hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 'Altyapısını tamamladığımız caddemizde sıcak asfaltın ilk katını serdik. Üzerine bir kat daha asfalt sereceğiz. Yaklaşık 3 kilometrelik bir hatta çalışıyoruz. Kaldırımları, altyapısı ve sıcak asfaltıyla Salihli'nin en güzel caddelerinden birini Salihli Belediyesi ile iş birliği içinde yeniliyoruz. Salihli'mize hayırlı olsun' dedi.