Bursa'da İnegöl Belediyesi, Yeni Mahallede devam eden üst yapı çalışmaları kapsamında Sude Sokakta 64 araçlık ücretsiz otoparkın yapımını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu. BUSKİ tarafından sokağın asfalt kaplaması da yapılıyor.

BURSA (İGFA) - Üst yapı faaliyetlerini sürdüren İnegöl Belediyesi, Alanyurt Yeni Mahallede Sude Sokak üzerinde 64 araçlık ücretsiz otoparkın yapımını tamamlayarak vatandaşların kullanımına açtı. Bir yandan Sude Sokak'ta BUSKİ asfalt kaplama çalışmalarını da sürdürürken, Belediye Başkanı Alper Taban bugün beraberindeki heyetle birlikte bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi.

İnceleme sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Taban, 'Yeni Mahallede Temmuz ayında da 11 sokağımızda asfalt kaplama ve tretuvar çalışmaları gerçekleştirmiştik. Ayrıca 4 ayrı otopark uygulaması yapmıştık. Yine Büyükşehir Belediyemizin de bölgede bir dizi çalışmaları var' dedi.

64 ARAÇLIK OTOPARK TAMAMLANDI, SOKAĞIN ASFALT KAPLAMASI BİTMEK ÜZERE

Bugün de Sude Sokakta 64 araçlık otopark düzenlemesiyle beraber bir de asfalt kaplama çalışması gerçekleştirildiğini kaydeden Taban, 'Asfalt uygulaması 7 metre genişlik ve 350 metre uzunluğa sahip sokakta BUSKİ tarafından yapılıyor. Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Şahin Biba Başkanımıza buradan tekrar teşekkür ediyorum. Yapılan işlerin iyi ve kaliteli olması adına da bizler de takip ediyor ve denetimlerimizi yapıyoruz. Bu noktada güzel bir iş birliğimiz var Büyükşehir Belediyemizle. Koordineli çalışıyoruz. Otopark uygulamasında da toplamda 1550 m2'lik alanda 64 araçlık elde edildi. 1100 m2 parke taş ve 550 metre bordür kullanıldı. Aynı zamanda Park Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından burada 19 adet ağaç dikimi yapıldı. Bunlar da gelişip yeşerdiğinde bölgenin yeşil örtüsüne de katkı sağlanmış olacak. Haziran ayı sonunda başlayan uygulamamız Ağustos ayı başında tamamlandı. Tekrar mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum' açıklamalarında bulundu.