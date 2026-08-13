Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 20 bin 597 öğrencinin yaz tatilini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirdiği Genç KOMEK Yaz Okulu'nun kapanış programında binlerce öğrenciyle buluştu.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) bünyesinde hizmet veren Genç KOMEK Yaz Okulu, yaz boyunca gerçekleştirilen birbirinden renkli etkinliklerin ardından düzenlenen kapanış programıyla tamamlandı. Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen program, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

'20 BİN 597 EVLADIMIZLA GENÇ KOMEK ÇATISI ALTINDA KOCA BİR AİLE OLDUK'

Programa katılarak öğrencilerin heyecanına ortak olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, eğer bir şehirde gençler donanımlıysa, mutluysa, kendi kökleriyle ve değerleriyle barışıksa o şehrin sırtının asla yere gelmeyeceğini belirtti.

Başkan Altay, 'Bu yaz döneminde, 48 kurs merkezimizde 7-14 yaş arasındaki tam 16 bin evladımızla bir araya geldik. Uzaktan eğitimle 4 bin evladımız da evlerinden bu coşkuya ortak oldu. Kalplerimize doğrudan dokunan 512 özel gereksinimli yavrumuz ise Özel Genç KOMEK'te bizimleydi. Alâeddin ve Araplar merkezlerimizden lise çağındaki 650 genç kardeşimiz de bu kervana katıldı. Toplamda 20 bin 597 evladımızla Genç KOMEK çatısı altında koca bir aile olduk. Sadece KOMEK sınıflarıyla da sınırlı kalmadık; Diyanet iş birliğiyle tam 55 bin gencimizi oyun kamplarımızda ağırladık' ifadelerini kullandı.

'DÜNYANIN VİCDAN SAHİBİ, AHLAKLI VE ADALETİ SAVUNAN GÜÇLÜ ŞAHSİYETLERE İHTİYACI VAR'

Dünyanın sadece zeki mühendislere, başarılı doktorlara ya da iyi yazılımcılara ihtiyacı olmadığını vurgulayan Başkan Altay, 'Dünyanın; vicdan sahibi, ahlaklı ve adaleti savunan güçlü şahsiyetlere ihtiyacı var. Bu yüzden sizler, bu şehrin bin yıllık ruhunu miras edinerek Selçuklu'nun asaletini, Mevlâna'nın hoşgörüsünü kuşanarak büyüyeceksiniz. Öyle bir yetişeceksiniz ki; bugün Gazze'de, Filistin'de ve yeryüzünün dört bir yanında dökülen gözyaşlarını dindirecek, zalimin karşısında dimdik duracak o irade, işte bu salondan çıkacak. Biz buna yürekten inanıyoruz' diye konuştu.

'BU YOLCULUK, GENÇ KOMEK'LE SINIRLI KALMAYACAK'

Başkan Altay, eğitimler boyunca evlatlarını yalnız bırakmayan velilere de teşekkür ederek, 'Bugün burada sizlerin heyecanını paylaşırken, evlatlarını güvenle Genç KOMEK ailemize emanet eden kıymetli anne ve babalarımıza da gönülden teşekkür ediyorum. Bize duydukları güveni en değerli emanetimiz olarak görüyor; gençlerimizi ilimle, irfanla ve güzel ahlakla yetiştirmek için aynı hassasiyetle çalışmaya devam ediyoruz. Sizlerle çıktığımız bu yolculuk, Genç KOMEK'le sınırlı kalmayacak. Bilgehanelerimizle, Lise Medeniyet Akademimizle büyüyecek; Gençlik Meclisimiz, KAPSÜL ve Sosyal İnovasyon Ajansımızla yeni ufuklara uzanacak inşallah. Hepinize hayat yolculuğunuzda başarılar diliyorum. İnşallah seneye yine aynı heyecanla, daha da büyüyen Genç KOMEK ailemizle yaz döneminde yeniden bir araya geleceğiz. Rabbim evlatlarımızın yolunu açık, bahtını güzel, zihnini berrak eylesin; onları ailesine, milletine ve ümmetine hayırlı evlatlar eylesin' ifadelerini kullandı.