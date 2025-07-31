Sivas Belediyesi, kaldırım işgallerine karşı kararlı mücadelesini sürdürüyor. Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun’un talimatıyla başlatılan denetimlerde, yayaların geçişini engelleyen işletmelere 1 milyon 116 bin 815 TL ceza kesildi. Zabıta ekipleri, Şehir Kameraları İşlem ve Takip Merkezi’nin desteğiyle denetimleri sıkılaştırdı.SİVAS (İGFA) - Sivas Belediyesi, şehir genelinde kaldırımları işgal eden işletmelere yönelik kapsamlı bir denetim süreci başlattı.

Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun’un talimatıyla harekete geçen Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özellikle çarşı merkezi ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde denetimlerini yoğunlaştırdı.

Kaldırımları ürünleriyle işgal ederek yayaların geçişini zorlaştıran iş yerleri tespit edilerek Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı.

1 MİLYON TL’Yİ AŞAN CEZA

Denetimlerde, kurallara uymayan işletmelere toplam 1 milyon 116 bin 815 TL idari para cezası kesildi.

Şehir Kameraları İşlem ve Takip Merkezi’nin desteğiyle denetimler daha etkin hale getirilirken, geçici işgalleri tespit ederek anlık müdahale imkânı sağlandı.

Sivas Belediyesi Zabıta Müdürü Nuri Çayır, kaldırımların toplumun ortak alanı olduğunu kaydederek, "Bu alanları özel mülk gibi kullananlara karşı tolerans göstermeyeceğiz. Denetimlerimiz aralıksız sürecek. Başkanımızın bu konudaki net talimatı doğrultusunda hareket ediyoruz” diye konuştu.