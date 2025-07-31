Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema, Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi ve Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. Ziyaret, iki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.ANKARA (İGFA) - Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema, Türkiye’ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşılandı.

Beştepe'deki törende Nguema’yı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıladı.

Tören, iki ülke milli marşlarının çalınması ve resmi heyetlerin takdimiyle başladı.

Resmi karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nguema, baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçildi.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1950915034680340555

İKİLİ İLİŞKİLERDE YENİ DÖNEM

Türkiye ile Gabon arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, özellikle ekonomik ve ticari iş birliğinin artırılması amacıyla gerçekleştirilen ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, enerji, altyapı, tarım ve savunma sanayii gibi alanlarda iş birliği fırsatlarının ele alınması bekleniyor.

Görüşmeler sonrasında anlaşmaların imza töreni ve Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema ile ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Külliye'de ayrıca konuk Cumhurbaşkanı onuruna resmi akşam yemeği düzenlenecek.