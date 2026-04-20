Sivas Belediyesi ekipleri, Alibaba Mahallesi'nde tespit edilen izinsiz atık birikim alanlarını temizleyerek bölgeyi kullanıma uygun hale getirdi.

SİVAS (İGFA) - Sivas Belediyesi tarafından izinsiz atık biriktirilmesine yönelik yürütülen denetimler kapsamında, Alibaba Mahallesi 1. ve 2. sokaklarda çevre kirliliğine neden olan uygunsuz atık alanlarına müdahale edildi.

Belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda kepçe ve kamyonlar kullanılarak bölgede biriken atıklar temizlendi.

Yapılan müdahale ile alanlardaki birikmiş atıklar tamamen kaldırılırken, gerekli temizlik ve düzenleme işlemleri de tamamlandı.

Yetkililer, çevre sağlığını tehdit eden izinsiz atık biriktirme faaliyetlerine karşı denetimlerin süreceğini belirtirken, vatandaşların da bu konuda duyarlı olmaları çağrısında bulundu.