Geçtiğimiz hafta Orhangazi Mahallesinde düzenlenen halk buluşmasına katılan ve mahalle sakinleri ile yakından ilgilenerek taleplerini dinleyen Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, tekerlekli sandalye talebinde bulunan 85 yaşındaki Hüsne Şahin’in isteğini geri çevirmedi.SİVAS (İGFA) - Vatandaş odaklı belediyecilik anlayışıyla yola çıkan bu doğrultuda çalışmalarına hız veren Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, bulduğu her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelerek onların isteklerini dinliyor taleplerine karşılık vermeye çalışıyor. Bu kapsamda Uzun, geçtiğimiz günlerde Orhangazi Mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Halk buluşmasında kendisinden tekerlekli sandalye talebinde bulunan Hüsne Teyzenin talebi hemen yerine getirildi. Hüsne teyzenin tekerlekli sandalyesi teslim edilirken Hüsne teyze duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Halk buluşmasında 85 yaşındaki Hüsne Şahin teyzemizin tekerlekli sandalye talebini geri çevirmeyerek, aynı gün içinde teslim edildi. Belediye Başkanı Uzun’un hızlı çözümü Hüsne Teyze'yi derinden etkiledi.

Hüsne teyze, tekerlekli sandalyesiyle günlük yaşamını daha rahat sürdürebileceğini belirtti.

Başkan Uzun'a dua eden ve güzel dileklerini ileten Hüsne teyze, artık dışarı çıkışlarında ve günlük ihtiyaçlarını karşılamada daha rahat hareket edebileceğini söyledi.