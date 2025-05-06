Sivas Belediyesi’nin Tarihi Kale Projesi için düzenlenen çalıştayda, projenin geleceği ve atılacak adımlar uzmanlarla değerlendirildi. Hedef, 2028’de turizm ve kültür merkezi olarak şehre kazandırmak.SİVAS (İGFA) - Sivas Belediyesi’nin 36 yıllık Tarihi Kale Projesi için Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde bir çalıştay düzenlendi.

Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun’un ev sahipliğindeki çalıştaya, Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademi Başkanı Doç. Dr. Işın Fırat, akademisyenler, bilim insanları, kamu ve sivil toplum temsilcileri katıldı.

Doç. Dr. Işın Fırat, projeyi övgüyle karşılayarak, “Selçuklu’yu yansıtan bir yaşayan müze oluşturulmalı. Müzeler, ziyaretçilere bilgi ve öğreti sunmalı” dedi. Başkan Uzun, Hititlerden Cumhuriyet’e uzanan zengin bir tarihe sahip Sivas Kalesi’nin, Selçuklu ve Osmanlı mimarisiyle canlandırılacağını belirtti. Uzun, “Bu dönem projede ciddi yol kat etmek istiyoruz. 2025’te 25 binayı, 2026’da peyzajı tamamlayarak 51 yapıyı hayata geçireceğiz. 2028’de turizm, ticaret ve kültürle öne çıkan bir mekân hedefliyoruz” diye konuştu.

ARKEO PARK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Projenin Terzioğlu Konağı’ndan Kerim Çavuş Camii’ne uzanan alanda bir arkeo park içereceğini kaydeden Uzun, otopark ve konaklarla donatılacağını söyledi. Çalıştayda, yapıların nasıl işletileceği ve sürdürülebilirlik konuları tartışıldı. Uzun, “Sivas halkı buranın tarihi bir turizm merkezi olmasını istiyor. Kent Konseyi ve ekibime teşekkür ediyorum. Toplumun her kesiminden fikirler alarak projeyi şehre kazandıracağız” dedi.

Çalıştay, tematik oturumlarla devam etti.

Katılımcılar, alanda incelemelerde bulunarak projeye katkı sunan Başkan Uzun ve ekibine teşekkür etti.