Şişecam, 200 milyon euro yatırımla Tarsus’ta faaliyete geçirdiği buzlu cam fırını ve enerji camı hatları ile önemli bir kapasiteyi daha Türkiye’nin üretim gücüne kazandırdı.MERSİN (İGFA) - Şişecam, 200 milyon euro yatırımla Mersin Tarsus’ta faaliyete geçirdiği buzlu cam fırını ve enerji camı hatları ile önemli bir kapasiteyi daha Türkiye’nin üretim gücüne kazandırdı. Güneş enerjisi sektöründe artan cam talebini karşılamayı ve ihracat potansiyelini değerlendirmeyi hedefleyen Şişecam, bu modern tesiste 426 kişiye ek istihdam sağlayacak.

Camın tüm temel alanlarında faaliyet gösteren tek global şirket olan Şişecam, enerji camları alanındaki küresel büyüme stratejisinde önemli bir adım attı. Tarsus’ta toplam 200 milyon euro yatırımla hayata geçirdiği buzlu cam fırını ve enerji camı hatlarını devreye alan Şişecam, bu hamlesiyle güneş enerjisi sektöründe artan cam talebini karşılamayı, dışa bağımlılığı azaltmayı ve ihracat potansiyelini artırmayı amaçlıyor. Modern teknoloji ile inşa edilen ve yıllık 47 milyon metrekare üretim kapasitesi bulunan bu yeni hat, fotovoltaik panel üreticilerine yönelik yüksek geçirgenlik performansına sahip yüksek kalitede cam üretecek. 15 Ekim tarihinde ilk üretimini gerçekleştirmesi planlanan tesis, 426 kişiye de ek istihdam sağlayacak.

Yeni bir dönemin başlangıcı olacak

Ateşleme töreninde konuşan Şişecam Genel Müdürü Can Yücel şunları söyledi: “İçinde düz cam, kaplamalı cam, enerji camları ve kum hazırlama tesislerimizi barındıran Tarsus üretim kompleksimizdeki enerji camı hatlarımızın devreye alınması sadece bir üretim başlangıcı değil; aynı zamanda ülkemizin ekonomik bağımsızlık yolculuğunda enerji sektörüne güçlü bir destek, sürdürülebilirlik ve verimlilik açılarından ise verdiğimiz güçlü taahhütlerin önemli bir göstergesi. 15 Ekim’de ilk üretimi gerçekleştirmeyi planladığımız ve 426 kişiye istihdam sağlayacağımız bu hat; kapasitesi, teknolojisi ve konumu ile Şişecam’ın enerji camları alanındaki küresel yolculuğunda yeni bir dönemin başlangıcı olacak.”