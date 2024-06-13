‘Şimdi ve gelecek için daha iyi bir çalışma hayatına liderlik etme’ vizyonuyla 53 yıldır faaliyet gösteren PERYÖN’ün (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği) iş dünyasında insan odaklı uygulamaları teşvik etmek ve yaygınlaştırmak misyonuyla düzenlediği İnsana Değer Ödülleri’ne başvurular başladı.İSTANBUL (İGFA) - Yarım asrı aşkın süredir ‘şimdi ve gelecek için daha iyi bir çalışma hayatına liderlik etme’ vizyonuyla çalışan PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği), 16. İnsana Değer Ödülleri’ni düzenlemeye hazırlanıyor. İş dünyasında insan odaklı yaklaşımları ve uygulamaları ile örnek teşkil eden şirketlerin onurlandırıldığı ödüllerin bu yılki başvuruları başladı.

Ödül programı kapsamında iki ana, yedi alt kategoride ödüller küçük ölçekli ve büyük ölçekli firmalar ayrıca değerlendirilerek sahiplerini bulacak. ‘İnsana Değerde Liderlik’ (Büyük Ödül) ve ‘Değer Yaratan Uygulamalar' ana kategorilerinin bulunduğu ödüllerde, şu alt kategorilerde şirketler insan odaklı uygulamalarıyla yarışacak: 'Yetenek Kazanımına Yönelik İşveren Markası', 'Bağlılık, Kültür ve Dönüşüm Yönetimi', 'Dijital Dönüşüme Liderlik', 'Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Yönetimi', 'Öğrenen Organizasyon ve Öğrenme Çevikliği', 'Yaşam Kalitesini Destekleyen Uygulamalar', ‘Geleceğin İş Yaşamında Değer Yaratmak'.

PERYÖN Başkanı Ebru Taşcı Firuzbay, 16. İnsana Değer Ödülleri ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün hepimizin çok iyi bildiği gibi, kurumların en büyük sermayesi, en değerli hazinesi ‘insan’dır. Bu nedenle de en büyük yatırım ‘insan’a yapılandır. İnsana yatırım yapan şirketler yalnızca çalışan memnuniyetini ve bağlılığını artırmakla kalmıyorlar, aynı zamanda performans ve iş çıktılarını da sektörlerinde fark yaratan ölçüde artırıyorlar. İnsana Değer Ödülleri’ni düzenlemeye başladığımız 16 yıl öncesinden bugüne ülkemizdeki çalışma hayatında insan odaklılıkta önemli bir gelişme kaydedildiğini gururla izliyoruz. Bununla birlikte işin ve çalışanın değişen dünyasına paralel olarak halen daha atacak çok adım, gidecek çok yolumuz olduğunu da biliyoruz. İnsana Değer Ödülleri’nin bu yolu adımlarken önemli bir itici güç olduğunu, yıllar içinde artan şirket başvurularından görüyoruz. Bu ödüller ile birlikte şirketlerin iyi uygulamaları birbirlerinden dinleyerek, öğrenerek çokladığını görmek de bizleri ayrıca mutlu ediyor. Geçen yıl Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 başvuru alarak rekor kırdık. Bu yıl daha çok şirketi ‘insana değer’ demek için ödüllere başvurmaya davet ediyoruz.”

Son başvuru tarihi: 5 Temmuz 2024